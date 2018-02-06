Клип екатеринбургского агентства на трек «Буш Баш» группы АИГЕЛ номинирован на Berlin Music Video Awards 2018

Berlin Music Video Awards — ежегодный фестиваль музыкальных видео, который пройдет с 23 по 26 мая в немецкой столице.

В прошлом году клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» от режиссёра Ильи Найшуллера стал лучшим в номинациях «Лучший концепт» и «Лучшее музыкальное видео»

В 2018 году фестиваль пройдёт в восьмой раз. Россию на Berlin Music Video Awards 2018 представит команда агентства Red Pepper Film с музыкальным фильмом на трек «Буш Баш» группы АИГЕЛ. Видео было снято в Тайланде режиссером Анджеем Гавришем.