В ежегодном дефиле приняли участие более 400 бабушек и дедушек



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В Китае более 400 мужчин и женщин старше 55 лет надели купальники для участия в конкурсе Grandbikini, сообщает NewsY.

Соревнование для пенсионеров устраивают ежегодно на территории водного парка Тяньцзинь. Подобный конкурс в этом году прошел в третий раз. По задумке организаторов, участники и зрители должны, в первую очередь, получить положительные эмоции, а не гнаться за победой.

Самой старшей участнице нынешнего конкурса 78-лет. «Участие в конкурсе бикини в моем возрасте означает, что я счастлива и здорова», — сообщила она. Помимо дефиле в купальниках, конкурсанты также приняли участие в танцевальном конкурсе и показе национальных китайских костюмов.

«Старики не должны болеть, они должны жить здоровой жизнью. Об этом беспокоятся их семьи, общество и власть, которая несёт за них самую большую ответственность. Жизнь продлевается посредством здорового и активного отдыха», - прокомментировал мероприятие Фан Тьяк, представитель Ассоциации пожилых людей.