США обложили пошлиной ввоз некоторых китайских товаров в ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию

В Пекине раскритиковали решение Вашингтона ввести пошлины на китайские товары. Власти Китая намерены обратится в ВТО с заявлением о том, что США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

Министерство намерено уведомить ВТО о сложившейся ситуации и «вместе со всеми странами мира обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли». При этом КНР будет продолжать идти по пути развития экономики, реформ и открытости для внешнего мира. «США с 6 июля начали взимать 25-процентную пошлину на ввозимые китайские товары стоимостью $ 34 млрд. Тем самым США нарушили правила торговли, развязали против Китая самую большую торговую войну в истории экономических отношений», — говорится в заявлении ведомства.

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины, в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Позднее стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины, однако Вашингтон нарушил соглашение и анонсировал новые пошлины.