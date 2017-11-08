Красивые пейзажи, зрелищные кадры, дети уплетают попкорн. Речь совсем не о киносеансе – семья отправилась в путешествие на новом внедорожнике.

Команда Contrapunto опиралась на инсайт, важный для любого автовладельца – комфорт для себя и своих близких.

В рекламируемом Mitsubishi Pajero Sport он возможен благодаря уникальной системе полного привода Super Select II, новому дизельному двигателю и исключительно удобным креслам.

«Рекламные кампании автомобильных брендов, как правило, представляют собой набор визуальных клише. В них не хватает интересной истории, интриги. Нам захотелось сломать этот стереотип. Так возникла идея о кинометрах», – поделилась команда Contrapunto.

«Нашей задачей было донести до потребителей мысль о том, что современные автомобили марки Mitsubishi годятся далеко не только для рыбалки и бездорожья. Мы рассчитываем, что эта работа понравится нашим покупателям, и конечно, будем ждать позитивного эффекта с точки зрения интереса к марке», – объясняет Елена Бурлакова, руководитель ATL&BTL, Mitsubishi Motors.

Кампания стартовала 6 ноября 2017 года и, помимо ТВ-ролика, предусматривает размещение рекламы на радио и в диджитал-форматах.

Состав творческой группы:

Mitsubishi (клиент)

Marketing and PR director – Илья Никоноров

Head of design – Алексей Осипов

Head of ATL & BTL – Елена Бурлакова

ATL manager – Анна Лямина

Contrapunto (креатив)

Креативный директор – Юлиан Суетин

Арт-директор – Александр Буров

Руководитель группы по работе с клиентами – Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами – Ксения Секиринская

Менеджер по работе с клиентами – Анна Федотова

Продюсер – Андрей Шкатов

Музыкальный продюсер – Дмитрий Рубежов

Bazelevs (продакшн)

Режиссер – Аго Панини

Продюсер – Светлана Ляшкевич