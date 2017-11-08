Красивые пейзажи, зрелищные кадры, дети уплетают попкорн. Речь совсем не о киносеансе – семья отправилась в путешествие на новом внедорожнике.
Команда Contrapunto опиралась на инсайт, важный для любого автовладельца – комфорт для себя и своих близких.
В рекламируемом Mitsubishi Pajero Sport он возможен благодаря уникальной системе полного привода Super Select II, новому дизельному двигателю и исключительно удобным креслам.
«Рекламные кампании автомобильных брендов, как правило, представляют собой набор визуальных клише. В них не хватает интересной истории, интриги. Нам захотелось сломать этот стереотип. Так возникла идея о кинометрах», – поделилась команда Contrapunto.
«Нашей задачей было донести до потребителей мысль о том, что современные автомобили марки Mitsubishi годятся далеко не только для рыбалки и бездорожья. Мы рассчитываем, что эта работа понравится нашим покупателям, и конечно, будем ждать позитивного эффекта с точки зрения интереса к марке», – объясняет Елена Бурлакова, руководитель ATL&BTL, Mitsubishi Motors.
Кампания стартовала 6 ноября 2017 года и, помимо ТВ-ролика, предусматривает размещение рекламы на радио и в диджитал-форматах.
Состав творческой группы:
Mitsubishi (клиент)
Marketing and PR director – Илья Никоноров
Head of design – Алексей Осипов
Head of ATL & BTL – Елена Бурлакова
ATL manager – Анна Лямина
Contrapunto (креатив)
Креативный директор – Юлиан Суетин
Арт-директор – Александр Буров
Руководитель группы по работе с клиентами – Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами – Ксения Секиринская
Менеджер по работе с клиентами – Анна Федотова
Продюсер – Андрей Шкатов
Музыкальный продюсер – Дмитрий Рубежов
Bazelevs (продакшн)
Режиссер – Аго Панини
Продюсер – Светлана Ляшкевич