И поднялся на вершину знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг



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Слоган для рекламы обновленной версии автомобиля звучит как: «Знакомство с совершенно новым Volkswagen Tiguan: новым королем бетонных джунглей».

События развиваются в Манхэттене. В главной роли – гигантский надувной Кинг-Конг, который «преследует» водителя VW Tiguan. За рулем, конечно же, блондинка. Это прототип персонажа фильма Энн Дарроу, которая не подозревает о своем преследователе.

В оригинальном фильме Кинг-Конг поднимается на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. В рекламе он также покоряет заветную высоту, чтобы получить идеальную точку обзора, с которой можно было бы взглянуть на автомобиль своей мечты. Рекламный ролик для Volkswagen создало агентство Deutsch - L.A.