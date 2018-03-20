Известны имена жюри конкурсов Print & Publishing, Radio & Audio и Advertising Campaigns 19-ого КМФР

Оргкомитет девятнадцатого Киевского Международного Фестиваля Рекламы представил команду опытных экспертов международного рынка, которые оценят кейсы, представленные в конкурсы Print & Publishing, Radio & Audio и Advertising Campaigns.

Команда судей Print & Publishing, Radio & Audio та Advertising Campaigns:

• Marek Reinaas, креативный партнер Zavod BBDO, Эстония

• Agnieszka Klimczak, креативный директор J. Walter Thompson Warsaw, Польша

• Julian Hernandez, исполнительный креативный директор Geometry Dubai, ОАЭ

• Yevgeniy Kostylev, креативный директор GForce / Grey, Казахстан

• Valentin Suciu, креативный директор Jazz Communication, Румыния

• Kristaps Silins, CEO и партнер McCann Riga, Латвия

• Marin Kostov, исполнительный креативный директор All Channels Communication, Болгария

• Meri Giorgobiani, арт-директор Holmes & Watson, Грузия

В конкурсе Print & Publishing судьи будут рассматривать работы в таких категориях, как FMCG, потребительские товары и услуги, медиа, развлечения и досуг, социальная реклама и благотворительность, а также Print & Publishing Craft.

Участники, подающие работы в конкурс Radio & Audio должны продемонстрировать успешные идеи использования звука. Сообщение бренда должно передаваться через аудио мастерство и с помощью звуковых инноваций или непревзойденного устного рассказа. Категория может включать использование аудио инструментов в digital каналах.

Также, судьи оценят кампании с использованием одного или более элементов одного медиа-канала и кампании с использованием комплекса различных медиа-каналов (как минимум 2 разных носителя) в конкурсе Advertising Campaigns.

Ранее оргкомитет уже объявил членов жюри конкурсов Media, Branded Content & Visual Storytelling. В ближайшее время будут объявлены другие судейские команды. Организаторы обращают внимание на то, что к командам могут быть добавлены новые члены.