Модель вновь опередила Lada Vesta, ставшую впервые самой популярной в январе 2018

Kia Rio стал самым продаваемым новым автомобилем в России в марте 2018 года, сохранив лидирующую позицию второй месяц подряд, сообщает RNS со ссылкой на результаты автозаводов.

Компания Kia Motors реализовала в прошлом месяце на российском рынке 9,8 тыс. автомобилей модели Rio. Дилеры «АвтоВАЗа» продали 9,2 тыс. автомобилей Lada Vesta, а Hyundai — 6,9 тыс. автомобилей Solaris.

«Это лучший результат продаж за всю историю модели на российском рынке», — сообщили в компании.

Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2 тыс. 54 покупателя, что на 2,5% ниже показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел седан бизнес-класса Kia Optima с показателем 1 тыс. 604 автомобиля (рост на 132,1%).

Согласно предварительным оценкам, в марте Kia удерживает первое место и среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля Kia составляет 11,9% по итогам марта и 13,2% по итогам I квартала 2018 г.

В феврале Kia Rio также была самой популярной моделью среди новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам января 2018 года в лидеры выбилась Lada Vesta впервые с начала продаж в ноябре 2015 года.