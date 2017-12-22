Сервис Iceberg поможет получать информацию об оптимальном сочетании игроков, технике игры конкретных спортсменов, звеньев и команды

Федерация хоккея России (ФХР) заключила контракт с разработчиком систем спортивной аналитики Iceberg на услуги по анализу матчей сборных команд России по хоккею, включая и основную национальную команду, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга и основателя Iceberg Владислава Мартынова.

Контракт заключен на два сезона. До Олимпийских игр 2018 года система разберет 26 матчей, из которых 6 будут с участием национальной сборной и 6 — с участием олимпийской сборной, а еще 14 будут играми основных соперников сборной России на Олимпиаде. Также система проанализирует 14 матчей при подготовке к Чемпионату мира 2018 года.

Стоит отметить, что Iceberg функционирует на основе современных технологий продвинутой аналитики, машинного обучения и компьютерного зрения. Данная система фиксирует действия хоккеистов с помощью трех видеокамер, отслеживая каждого игрока по 500 параметрам, в том числе скорость, силу, выносливость, а также маневренность. Тренеры на основе рекомендаций Iceberg смогут выбирать оптимальные сочетания игроков на площадке и выработать стратегию игры..

ФХР и раньше пользовалась системами аналитики. Но Iceberg их превосходит. При этом от уже имеющихся систем федерация отказываться не будет, чтобы Iceberg продолжала совершенствоваться, сообщает Ротенберг.

Сервис Iceberg запущен Мартыновым в 2016 году. Он возник на основе платформы спортивной аналитики Iceberg hockey. Проект получил экспертную поддержку специалистов Microsoft, а также облачный грант на использование ресурсов платформы.