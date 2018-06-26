Абсолютными лидерами по качеству продукта стали Ставрополье, Воронежская и Саратовская области

Исследовав 176 брендов хлеба в 62 регионах, эксперты Роскачества пришли к выводу, что 86% российского хлеба соответствует всем требованиям законодательства, а 32% из них — и вовсе превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы, и претендуют на получение государственного Знака качества, говорится в сообщении ведомства.

Проект Роскачества, выполненный по поручению Минпромторга, позволил провести анализ качества продукта на российском рынке и выявить лучших производителей. Абсолютными лидерами исследования стали Ставрополье, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества — в Ленинградской, Тамбовской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области.

В список лидеров вошли Тульская область, Вологодская область, Кировская область, Ростовская область, Пермский край и Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. В Москве общий объем высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.

Эксперты проверяли хлеб на наличие фосфатов, пестицидов, следов патогенов, тестировали на такие параметры, как зольность, влажность, количество клейковины. Ни в одном из проверенных нарезных батонов не обнаружены химические загрязнители окружающей среды и случаи микробиологических отклонений.

Важным аспектом исследования стало определение «натуральности» продукта: детально изучалось качество всех ингредиентов, которые использовались при производстве. Эксперты развеяли миф о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью. Только 1,7% исследованных товаров имели отклонения по наличию картофельной палочки.