25 000 участников присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM

4 апреля в 10:00 в С К Олимпийский пройдет крупнейшая бизнес-конференция в России — АМОКОНФ. 25 000 участников и 30 000 онлайн-зрителей присоединятся к ежегодному мероприятию компании amoCRM.

АМОКОНФ — бизнес-конференция высокого уровня, в формате американских конференций TED. Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают истории своих успехов и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом с начинающими бизнесменами.

Хедлайнер конференции — Стив Возняк, сооснователь Apple Inc. Изобретатель и программист, один из самых творческих инженеров Кремниевой долины. В 1976 году вместе со Стивом Джобсом создал компанию Apple Computer (ныне Apple Inc.). В середине 1970-х в одиночку спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые запустили цифровую революцию.

Также в качестве спикера выступит Сергей Шнуров, впервые в таком формате, расскажет, как создавать популярные проекты. Фронтмен и продюсер одного из самых коммерчески успешных музыкальных проектов России — группировки «Ленинград». В 2016 году вошел в топ-3 главных российских знаменитостей по версии Forbes, заработав более 11 млн долларов. Актер кино и телевидения, шоумен, художник, сооснователь ресторана «Кококо».

Одним из спикеров будет известный YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь, который расскажет о создании популярного контента. Человек года 2017 по версии GQ. Видеоблог «вДудь» меньше чем за год набрал 2 млн подписчиков и более 200 млн просмотров.

Также будут выступать многие крупные бизнесмены, например, Михаил Кучмент (основатель Hoff), Оскар Хартманн (основатель KupiVip) и др.

amoCRM — компания разработчик софта для отделов продаж. У amoCRM десятки тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Главное событие каждой АМОКОНФ — релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. Каждый год сооснователь amoCRM Михаил Токовинин представляет новые возможности системы в формате яркого бизнес-шоу.

Уже третий год АМОКОНФ собирает под крышей Олимпийского единомышленников и партнеров и планка мероприятия становится все выше. Это возможность для всех желающих узнать о том, что происходит в мире IT, бизнеса, стартапов, а также шанс отдохнуть и получить хорошие впечатления.