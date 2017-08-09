Шоумен заявил, что, как и он, Малахов все равно вернется на «Первый»

Телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором высказался по поводу ухода телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала». Троллинг Галкина связан с тем, что в обсуждениях этой популярной темы постоянно припоминают его переход с «Первого» на «Россию-1» около 10 лет назад.

«Я уважаю Малахова, но он задолбал своим переходом. Ну ты уже решил уходить? Уходи. Декрет, не декрет. Ну заплатили больше бабла – иди! Я бы вообще про это не высказывался, если бы в каждой второй статье не вспоминали мой переход с „Первого“ на „Россию“», – говорит в ролике Галкин.

Галкин также добавил, что ждет на «Первом» Малахова «года через три», намекая на собственный опыт. В 2008 году шоумен ушел с «Первого» на «Россию-1», но спустя восемь лет вернулся обратно.

Пусть говорят! Экстренный выпуск?????????????? #малахов #ушёлвдекрет #МалаховУшелМожноСебяНеБеречь #невыдуманнаяИсторияКотораяВсехЗадолбала #пустьговоряттолькообомне #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 9 2017 в 4:49 PDT

Ранее сообщалось. что телеведущий Андрей Малахов покинет «Первый канал» из-за конфликта внутри команды ток-шоу «Пусть говорят» и, вероятнее всего, перейдёт на «Россия 1» (ВГТРК). Позже издание Elle написало, что причиной ухода Малахова мог стать декретный отпуск, который ему отказались предоставить на «Первом канале».