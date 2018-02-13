В сердце кампании One Life / Live them — «слэшеры» — неутомимые и талантливые люди, которые успевают прожить несколько многогранных жизней в течение одной

Команда Louder работает с большинством алкогольных брендов, создавая для них интегрированные кампании и вовлекая топовых лидеров мнения и звезд. По итогам тендера кампания One life / Live them стала первым и сразу успешным опытом сотрудничества Remy Martin и Louder. Осенью в Москве в закрытом pop-up особняке прошла серия вечеринок La Maison Remy Martin, стала главной темой всех светских хроник на протяжении четырех дней.

Дмитрий Кимельман,

директор по маркетингу

Rémy Cointreau:



Для кампании One life / Live them нам было важно найти креативного партнера, который не только сможет выполнить event часть проекта, но и создаст грамотную коммуникационную стратегию. Команда Louder предложила комплексный подход, включая работу с топовыми селебрити и guest менеджмент. Другим ключевым моментом для нас стало позиционирование глобального бренда, которое должно сохранить узнаваемый стиль дома Rémy Martin независимо от страны реализации.

Бриф и креатив

Remy Martin — бренд, чьи кейсы не раз становились победителями престижных премий, поставил цель изменить восприятие коньяка в России — от напитка для взрослых людей к модному lifestyle. Сегодня рынок переполнен алкогольными брендами, а борьба за внимание аудитории резко повышается в условиях dark market. Целевой аудиторией кампании стали миллениалы, которые готовы прожить несколько жизней сразу, раскрывая свои слэши «/».

Основными направлениями работы стали создание коммуникационной стратегии для концепции One Life / Live them в России, создание московского La Maison Remy Martin и наполнение его эксклюзивным контентом, способным создать buzz-эффект.

Каждый день в Москве проходят десятки бренд-активаций, однако, мероприятие Remy Martin стало особенным и не могло остаться незамеченным. В сердце кампании One Life / Live them — «слэшеры» — неутомимые и талантливые люди, которые успевают прожить несколько многогранных жизней в течение одной, смело примеряя на себя разные творческие амплуа и раскрывая один талант за другим. Командой Louder было предложено создать серию вечеринок в особняке, наполнив каждую из них звездными перфомансами и шоу-кейсами, мастер-классами, воркшопами, дегустационными сессиями и DJ-сетами.

Яков Васильев,

стратег Louder:



При работе с клиентским брифом для нас было важно собрать воедино все составляющие, которые смогли бы транслировать не только глобальное сообщение бренда, но и уникальную атмосферу, присущую всем мероприятиям Remy Martin во всем мире. Место проведения, набор гостей, контентная программа, подбор селебрити, дегустационная часть — в каждом из пунктов учитывалась релевантность бренду и аудитории. Учитывая зависимость от глобальной коммуникации, мы сделали ставку на контент мероприятия. Мы изначально продумали и работали с большим количеством идей, дальше включился внутренний контроль за балансом вовлечения и актуальности аудитории. Различное контентное наполнение на протяжении нескольких дней стало удачным решением и позволило охватить разные аудитории, адаптируя сообщение бренда для каждой из них.

Реализация

Концепция La Maison Remy Martin заключалась в создании закрытого pop-up клуба. Здесь в каждый из вечеров российские селебрити и трендсеттеры раскрывали перед светской Москвой свои новые таланты, а также вдохновляли гостей сделать то же самое, чем отразили суть кампании One Life / Live Them. Гости получили возможность попробовать себя в новом амплуа — на протяжении четырех дней шеф-повар, парфюмер, ресторанный критик, декоратор и кондитер проводили ворк-шопы и мастер-классы.

Центральным событием каждой из вечеринок стали celebrity-шоукейсы. Герои — неутомимые и талантливые люди, успевающие прожить несколько жизней вместо одной, примеряя на себя разные профессии и творческие амплуа. Знаменитости раскрывали свои неожиданные таланты в столь же увлекательном формате — будь то pop-up арт-выставка Сергея Шнурова, музыкальный концерт Гриши Урганта, литературные чтения Александра Цыпкина и Максима Виторгана или просмотр эксклюзивных кадров фильма Константина Хабенского, впервые дебютировавшего с режиссерской работой.

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Анастасия Грицкова,

PR директор Louder:



Уникальность проекта прежде всего в выбранном нами формате интеграции селебрити. Привлечение медийных персонажей на алкогольные мероприятия — широко распространённая практика. Почти все селебрити выступают в нескольких амплуа, но они либо не хотят это афишировать, либо, наоборот, делают это исключительно для имиджа. В этом случае нам удалось не просто «купить» говорящую голову, а найти у известных людей скрытые от широкой публики и СМИ таланты. Главная сложность при создании идеи была в том, чтобы найти людей и вдохновить их поделиться своим вторым «я».



В этом проекте весь контент, который мы получили, основан на реальных событиях. Например, Гриша Ургант — совершенно самостоятельная творческая единица. И, конечно, не последнюю роль сыграл фактор новизны — он вызвал высокий интерес среди аудитории, которой хотелось стать свидетелями шоукейсов. Кадры из фильма Константина Хабенского на тот момент не видел никто, кроме продюсеров картины.



Идея поколения «слэшеров», которая лежит в основе кампании Remy Martin, оказалась настолько актуальной, что нашла отклик у самых известных звезд нашей страны.

Для проведения мероприятия была выбрана совершенно новая локация — исторический особняк начала 18 века, расположенный в центральной части одного из старейших районов Москвы, и еще никогда не становившийся местом проведения светских мероприятий. Три этажа старинного здания были забрендированы и оформлены для каждого из направлений клуба La Maison Remy Martin: зона селебрити-шоукейсов, бар, зона пресс-вола, комнаты для дегустационных сессий, мастер-классов и воркшопов, приватная библиотека.

Посетить одну из четырех вечеринок клуба гости могли лишь, получив персональный код, который необходимо было зарегистрировать на специально созданном сайте. Каждая из заявок проходила модерацию в социальных сетях.

Результаты

За 4 вечера La Maison Remy Martin посетили более 1 150 гостей, среди которых российские знаменитости, звезды шоу-бизнеса, тренд-сеттеры, бизнесмены и представители ключевых глянцевых медиа.

За счет правильного продвижения платформы в рамках Dark Market, привлечения селебрити, профессионального гест-менеджмента, а также контента мероприятие стало громким инфоповодом, который органически получил большой целевой охват.

Наталья Голенкова,

бренд-менеджер

Rémy Martin и LOUIS XIII:



Проект получил красивую и профессиональную реализацию в России, сохранив традиции дома Rémy Martin и получив высокий медийный вес. От премиального бренда мы очень быстро пришли к позиции ньюсмейкера, о котором говорят опинион лидеры и все топовые СМИ. Это важный этап развития бренда на сравнительно новом рынке, который открыл дорогу к новым интересным коллаборациям и проектам. О них вы узнаете уже совсем скоро.



PR-результаты: более 60 онлайн-публикаций в топовых lifestyle медиа, среди которых анонсы, интервью с главными героями мероприятия и его гостями, а также светская хроника; 7 теле- и радио-репортажей; 8 публикаций в светской хронике глянцевых медиа и более 150 публикаций гостей в социальных сетях.