Рекламная кампания «Время блистать» с участием Юлии Ефимовой, трехкратного призера Олимпийских игр по плаванию

Эволюция коммуникационной платформы – значимый момент в жизни бренда. В апреле 2017 года креативная команда Wrigley и агентство BBDO запустили рекламную кампанию Orbit с участием Юлии Ефимовой, трехкратного призера Олимпийских игр по плаванию.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда его одолевают внутренние сомнения, а неуверенность в своих силах мешает двигаться дальше. BBDO Moscow и Orbit решили помочь российскому зрителю и напомнить, что в любой ситуации важно сохранять веру в себя и быть готовым воспользоваться своим шансом.

«Одна из главных задач любого бренда – вдохновить как можно большее число людей, при этом, не забывая, зачем нужен сам продукт. Бренд Orbit всегда затрагивал тему уверенности в себе, но делал это по-разному. Например, главной задачей концепции «Ешь, пей, жуй» было рассказать о том, когда правильно употреблять жевательную резинку, «Время блистать» смещает акцент на эмоциональную составляющую. В конце 2016 года, вдохновившись изменениями в глобальной платформе бренда, мы совместно с креативной командой BBDO Moscow начали поиски той истории, которая была бы близка каждому из нас. Orbit заботится о чистоте и свежести дыхания, поддерживает нашу уверенность в себе. Главная цель новой кампании – вдохновить людей сконцентрировать на чем- то большем и воспользоваться моментом, когда бы он ни появился, не думая о таких нюансах как несвежее дыхание», – рассказывает Анастасия Городничева, маркетинг менеджер категории жевательной резинки Wrigley в России.

Лицом новой рекламной кампании стала Юлия Ефимова, трехкратный призер Олимпийских игр и четырехкратная чемпионка мира по плаванию. Именно к ней было приковано внимание миллионов людей во время Олимпийских игр в Рио в 2016 году, где Юля завоевала две серебряные медали.

«Выбирая главного героя рекламного ролика, мы искали такую историю, которая сможет вдохновить потребителя не упускать свой шанс. Юля – образец стойкости и силы воли. Решение о допуске Юли на Олимпиаду в Рио было принято в последние минуты, но Юля смогла собраться и показать всему миру, что готовность к моменту и уверенность в себе позволяют использовать выпавший шанс по-максимуму и исполнить самую заветную мечту. Ее пример наиболее точно рассказывает нашу историю», – добавляет Анастасия Городничева.

Съемки ролика проходили в Австралии и продолжались всего один день. Режиссером стал немецкий специалист Манес Дуэр (Manes Duerr), он уже неоднократно сотрудничал с известными спортсменами. За креатив и продакшн отвечала команда BBDO Moscow. В качестве съемочной площадки был выбран олимпийский бассейн, где была максимально реалистично воссоздана атмосфера Олимпийских игр в Рио.

Отдельного внимания заслуживает и саундтрек – это комбинация реалистичных звуков (плеск воды, свист трибун, сердцебиение), на которые был наложен музыкальный фон.

Состав творческой группы:

Wrigley

Маркетинг директор – Иван Курочкин

Маркетинг менеджер категории жевательной резинки – Анастасия Городничева

Бренд команда Orbit: Ольга Гаврилова, Анастасия Петроградская, Александра Калманова, Дарья Клыкова

BBDO Moscow

Креативный директор – Алексей Федоров

Старший арт-директор – Наталья Павлова

Копирайтер – Константин Бушманов

Старший продюсер – Ирина Норузи

Руководитель группы по работе с клиентами – Елена Воробьева

Старший менеджер по работе с клиентами – Елена Казак

The Marketing Arm

Генеральный директор – Дарья Архарова

Директор по работе со знаменитостями – Кристина Мальберг

Goodoil Film

Режиссер – Manes Duerr

Продюсер – Catherine Warner

Фильм о фильме

