Разбираемся на примере рекламной кампании «Базирон АС»

Главный герой рекламного ролика «Базирон АС» никак не может сфотографироваться с любимой девушкой. Несчастный юноша стесняется, что на фотографиях видны прыщи. Страданиям молодого человека приходит конец, когда в кадре появляется «Базирон АС» - средство от прыщей. Sostav поговорил с агентством AVANT о рекламной кампании и узнал все детали проекта.

«Подростки часто боятся фотографироваться, если считают, что их внешность не идеальна. Они предпочитают отвернуться, нежели попасть в кадр с кожей в прыщах», - объясняют авторы проекта. Эта идея и легла в основу рекламного ТВ-ролика.

На основании тендера компания «Галдерма» выбрала агентство AVANT для реализации кампании в России. Изначальная идея ролика была разработана итальянским агентством, а российские креативщики адаптировали креатив, сняли ролик, разработали кей-вижуал материалы и организовали фотосессию.





Махаринский Павел, Генеральный директор AVANT



Изначальная идея ролика была разработана итальянским агентством. Но, к сожалению, многие моменты не были учтены в их сценарии, поэтому идею и сценарий ролика пришлось достаточно сильно доработать. Мы провели тестирование на основе нейромаркетинга и вывели несколько важных моментов. Во-первых, не было учтено то, что ролик будет крутиться на ТВ круглый год. В итальянском варианте все действие происходит на улице летом. Во-вторых, сама идея не до конца считывалась в тех сценах. В-третьих, некоторые сцены было достаточно сложно качественно снять за такой короткий съемочный период.



Съемочная группа работала два дня – сначала в Усадьбе Кусково, затем в ресторане «Трамплин». Декорацию ванной комнаты выстроили прямо на одной из аллей Кусково.

"В первый съемочный день было очень жарко, а грим прыщей не рассчитан на такие условия, поэтому прыщи постоянно отклеивались. Смешной момент был в ресторане, когда для съемки одной сцены пришлось перекрыть вход в единственный в ресторане туалет. В итоге, одна из посетительниц едва не описалась. Она была крайне недовольна и пожаловалась руководству ресторана. В итоге, съемки пришлось ускоренно завершить".

TV-ролик

Бэкстейдж

Целевая аудитория бренда – подростки 15-25 лет, главный посыл кампании – Базирон АС поможет коже быть здоровой и чистой. В рамках реализованной кампании вышел рекламный ролик и принты с главными героями кампании. Креативщики AVANT подготовили три основных имиджа для использования в промо-материалах.

Кроме средства «Базирон АС», в рекламной кампании рассказывается о косметической линии «Базирон Control». Для нее креативная команда сняла серию пэкшотов ((pack-shot) – кадр, которым заканчивается рекламный ролик). Видео с советами по уходу созданы на основе видеосъемки и 2D анимации.

Рекламные ролики Базирон Control

Состав творческой группы

Галдерма (клиент)

Агентство AVANT (креатив)

Павел Махаринский (Руководитель проекта)

Анастасия Кумани (Креативный директор)

Юлия Львовская (Арт-директор)

продакшн

режиссер Андрей Томашевский

оператор Роман Коробко

актер Алексей Хаустов

актриса Вероника Розенберг