Россияне завоевали серебро в престижном международном креативном конкурсе

В фестивале Young Glory состязаются команды из разных стран, состоящие из двух человек. И мы тоже участвовали в нем как креативная пара. Мы — это Сергей Плешков и Иван Власов, одногруппники из Академии коммуникаций Wordshop.

В целом о Young Glory. Это, вероятно, самый долгий и один из сложнейших креативных фестивалей. Он длится 8 месяцев (с сентября по апрель), в каждом из которых дается новый бриф. Задачи в основном социальные. Например, в январе нам предстояло придумать, как от имени фонда HeForShe донести до прогрессивной общественности проблему гендерного неравенства. Но были брифы и с коммерческим уклоном: например, создать кампанию, которая заставит молодежь отвлечься от блогеров и сериалов в пользу спортивных трансляций. Брифы дают креативные директора различных знаменитых агентств, таких как W+K, TBWA, J. Walter Thompson и других. Они же и оценивают работы.

Одним из главных преимуществ фестиваля является то, что команда может прислать неограниченное количество идей в каждом раунде, а значит, проблема выбора лучшей работы отсутствует. В итоге, за 8 месяцев мы отправили 62 идеи (а придумали, конечно, еще больше). Лимита очков, которые участники могут получить за каждый этап, также нет. Так, в “урожайном” январе мы получили сразу 2 серебра и один шорт-лист. Однако был и такой месяц, в котором мы вовсе не получили ни одного очка. Как следствие, итог каждого раунда может полностью поменять положение команд в турнирной таблице. И понимание этого факта, действительно, держит в тонусе, ведь даже внушительный отрыв по очкам уже в следующем месяце может запросто быть уничтожен любыми участниками. Кстати, в этом году команд в категории «студенты» было 77.

В жюри каждого месяца, как правило, всего один или два человека, поэтому оценки весьма субъективны и зачастую непредсказуемы. В каждом из месяцев у нас были свои идеи-фавориты. Но нередко именно они оставались незамеченными судьями. При этом, к нашему удивлению, награды часто получали другие наши творения, которые мы считали аутсайдерами. Вот яркий пример. Одну из наших самых любимых работ мы показали Александру Загорскому (head of art в Grey Moscow). Высоко оценив идею, он предложил ее отправить на глобальный питчинг в головной офис Grey. Там идея тоже вызвала большое воодушевление. Мы были уверены, что с этой работой нам точно гарантирован успех в соответствующем месяце Young Glory… Но, увы, она даже не вошла в шорт-лист.

И все-таки, несмотря на то, что результаты многих отдельно взятых раундов казались нам весьма неожиданными и субъективными, хочется надеяться, что ежемесячное попадание в списки лидеров является объективным свидетельством наших возможностей. За это мы искренне благодарим Wordshop! Отдельное спасибо преподавателям Леониду Фейгину, который буквально стал нашим креативным крестным отцом, Юлиану Суетину, чей вопрос “В чём идея?” до сих пор звенит в ушах и, директору Академии, Светлане Майбродской, благодаря которой все это стало возможным! А также за вдохновляющие примеры выпускников Академии на этом фестивале, которые единственные в России дважды выигрывали золото!

Советы для будущих участников Young Glory

Будьте готовы пройти этот длинный марафон до конца. В любом случае, оно того стоит, потому что, во-первых, вы приобретете очень полезный опыт, а во-вторых, скорее всего, у вас появится несколько классных работ для портфолио.

Отправляйте много работ. А придумывайте еще больше.

При этом обязательно относитесь ко всем своим работам критически. Ищите слабые стороны в идеях и улучшайте их.

Изучайте проблему как можно глубже. Во-первых, это увеличит шансы придумать что-то стоящее, а во-вторых, существенно расширит ваш кругозор.

Так как все работы подаются на английском, уделите особое внимание переводу. Степень доходчивости вашей работы определяет ее успех у иностранного жюри.

Оформление работы тоже играет немаловажную роль. В случае, когда поданы две очень схожие работы (что здесь бывает нередко), предпочтение будет отдано более красивому и понятному кейсу.

Тем не менее, как показывает практика, делать видео-кейсы стратегически не выгодно. Их производство занимает слишком много времени, которого в условиях фестиваля нет. Делайте борды (если можете быть краткими) или презентации (если действительно есть, что рассказать).

Главное пережить январь — самое сложное время. Целых 4 месяца позади, еще столько же впереди, затяжные праздники... Не поддавайтесь!

Не отчаивайтесь, даже если вы далеки от лидеров. Лучше подумайте над еще одним заходом. Здесь все меняется стремительнее погоды в Москве.

Желаем удачи!