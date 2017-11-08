Новым лицом федеральной сети магазинов стал енот

HomeMarket – это федеральная сеть магазинов, работающих в концепции нон-фуд дискаунтеров, где можно купить любой предмет первой необходимости из категории непродовольственных товаров.

В 2017 с целью создания нового бренда и проведения рекламной кампании HomeMarket провёл тендер среди агентств.

Дизайн-студия Михаила Губергрица LINII Group выиграла конкурс и начала своё первое сотрудничество с новым розничным проектом инвестиционного фонда Winter Capital Partners, также развивающего федеральную сеть магазинов «Заодно».

Бриф

сроки кампании: 2.5 месяца

2.5 месяца основные цели и задачи кампании : создание нового бренда

Магазин не должен был казаться слишком дешевым и дорогим одновременно, чтобы не отпугнуть нужную аудиторию

: создание нового бренда Магазин не должен был казаться слишком дешевым и дорогим одновременно, чтобы не отпугнуть нужную аудиторию стратегия продвижения: использование персонажа-маскота

Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п.

использование персонажа-маскота Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п. целевая аудиотрия: жители РФ, предпочитающие посещать дискаунтеры, привыкнувшие как экономить, так и ценить качество

Работа креативной команды

креативные концепции

забавная белая кошка-чистюля с большой хозяйственной сумкой полосатый скотч-терьер желтый резиновый утенок веселый, озорной енот

утверждённая идея

Детально проверив концепции, остановились на идее с енотом – симпатичным животным, весьма популярным в интернете. Его все знают как чистюлю, а словосочетание «енот-полоскун» прочно засело в голове у россиян.

Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п. На контрасте с относительно строгим и сдержанным логотипом и фирменным полосатым паттерном бренд обрел окончательную гармонию.

«Нас пригласили разработать название, логотип и фирменный стиль для магазинов нового формата. Уже на втором этапе тендера нам удалось нащупать правильный путь, и мы показали фирменный стиль и персонажа, которые в итоге и были утверждены. Первые магазины открылись через 2,5 месяца после начала проекта, а сейчас их уже 14 – наш енот оказался шустрым парнем», – отмечает Михаил Губергрица.

сложности рабочего процесса

В ходе работы возникла сложность в поиске подходящей цветовой гаммы, способной отразить ценовую категорию создаваемого бренда.

Представители LINII Group рассказывают: «На одной из презентаций, где мы показывали концепцию с персонажем-кошкой, заказчик сказал нам, что наша кошка получает зарплату 60 000 рублей в месяц, а должна – 30 000. Мы долго смеялись над этой кошкой, ориентированной на зарплату, но в итоге поняли запрос клиента и смогли создать нужного персонажа».