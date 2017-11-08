HomeMarket – это федеральная сеть магазинов, работающих в концепции нон-фуд дискаунтеров, где можно купить любой предмет первой необходимости из категории непродовольственных товаров.
В 2017 с целью создания нового бренда и проведения рекламной кампании HomeMarket провёл тендер среди агентств.
Дизайн-студия Михаила Губергрица LINII Group выиграла конкурс и начала своё первое сотрудничество с новым розничным проектом инвестиционного фонда Winter Capital Partners, также развивающего федеральную сеть магазинов «Заодно».
Бриф
- сроки кампании: 2.5 месяца
- основные цели и задачи кампании: создание нового бренда
Магазин не должен был казаться слишком дешевым и дорогим одновременно, чтобы не отпугнуть нужную аудиторию
- стратегия продвижения: использование персонажа-маскота
Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п.
- целевая аудиотрия: жители РФ, предпочитающие посещать дискаунтеры, привыкнувшие как экономить, так и ценить качество
Работа креативной команды
- креативные концепции
- забавная белая кошка-чистюля с большой хозяйственной сумкой
- полосатый скотч-терьер
- желтый резиновый утенок
- веселый, озорной енот
- утверждённая идея
Детально проверив концепции, остановились на идее с енотом – симпатичным животным, весьма популярным в интернете. Его все знают как чистюлю, а словосочетание «енот-полоскун» прочно засело в голове у россиян.
Концепция подразумевает, что енот постоянно взаимодействует с продуктом, играет с ним, выглядывает из-за витрины, прячется за ценником и т.п. На контрасте с относительно строгим и сдержанным логотипом и фирменным полосатым паттерном бренд обрел окончательную гармонию.
«Нас пригласили разработать название, логотип и фирменный стиль для магазинов нового формата. Уже на втором этапе тендера нам удалось нащупать правильный путь, и мы показали фирменный стиль и персонажа, которые в итоге и были утверждены. Первые магазины открылись через 2,5 месяца после начала проекта, а сейчас их уже 14 – наш енот оказался шустрым парнем», – отмечает Михаил Губергрица.
- сложности рабочего процесса
В ходе работы возникла сложность в поиске подходящей цветовой гаммы, способной отразить ценовую категорию создаваемого бренда.
Представители LINII Group рассказывают: «На одной из презентаций, где мы показывали концепцию с персонажем-кошкой, заказчик сказал нам, что наша кошка получает зарплату 60 000 рублей в месяц, а должна – 30 000. Мы долго смеялись над этой кошкой, ориентированной на зарплату, но в итоге поняли запрос клиента и смогли создать нужного персонажа».
«Мне по душе подход европейских дискаунтеров, прежде всего голландских и английских, где магазины доступных цен выглядят очень достойно, имея свой стиль и узнаваемый дизайн. Дискаунтер – магазин для тех, кто привык экономить, что не плохо и не стыдно, а покупатель не должен испытывать дискомфорт при их посещении. Это просто определенный подход и менталитет людей, с которым нужно уметь работать. Такие магазины могут и должны выглядеть симпатично. Надо создавать условия, при которых находиться внутри классно, а интерьер и экстерьер стимулируют желание совершить повторный визит», – считает Михаил.