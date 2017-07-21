Как ландшафтные дизайнеры и садоводы объединились, чтобы сделать мир прекраснее



фото М.Щеглова

Как сделать бизнес из любимого занятия? Как сделать праздник, который всем запомнится? Идея или бюджет - что важнее в организации фестиваля? Все эти вопросы Состав задал организаторам фестиваля «Сады и люди», который четвертое лето проходит в столице.





Елена Беляева, член оргкомитета и соучредитель фестиваля, куратор садов и садовый дизайнер

Предпосылки

Ландшафтный дизайн, как творческая услуга, в России был плохо нормирован. В нашей стране садоводство и дизайнерский подход к ландшафту не является частью национальной идеи, как, например, в Великобритании. Примерно с такими мыслями организаторы решили, что стране нужны «Сады и люди».

Главный движок – жгучее желание собрать всех профессионалов отрасли в одном месте и показать возможности российской зеленой индустрии, да так, чтобы все впечатлились и ждали следующей встречи.

«До «Садов и людей» было много работы и много творчества, росли дизайнеры, рос молодой питомниководческий бизнес. Мы участвовали в павильонных выставках, в первых фестивалях цветников и садов в парках городов, после которых организаторы забывали о своих участниках на год, а хотелось, чтобы помнили. Ездили по заграничным «флориадам», утирали слюнки, мечтали о подобном».

Идея

Фестиваль «Сады и люди» задумывался как синтез садов и людей, где в первую очередь было необходимо создание профессионального форума. Чтобы все специалисты зеленой отрасли могли сверить часы, обменяться опытом и трендами.

Идея создать некоммерческий проект «Сады и люди» принадлежит союзу двух организаций: Ассоциации производителей посадочного материала и Московского Ландшафтного клуба.

«Вторая цель, которая нам не менее важна, это диалог с горожанами. Чтобы городское событие, с постоянным форматом стало привычным для москвичей. И там мы могли бы транслировать свои ценности, свою идею садоводства, как объединяющую платформу для всех, вне зависимости от возраста или социального статуса».

Реализация

Тема первых «Садов», которую единомышленники придумали, собравшись однажды в 2014 году, звучала, как лозунг «Сады объединяют». На обустройство площадки и организацию фестиваля потребовалось около 5 млн рублей. Питомники предоставили растения в аренду или в подарок, эти затраты с транспортом обошлись ещё в миллион.

«Участники и партнеры вкладывают свои деньги. Питомники приносят свои растения, ставят в сады, потом снова увозят. Растения теряют товарный вид – они в этом плане уже несут убыток каким-то образом. Но у них это совершенно точно компенсировано повышением продаж, а у дизайнеров повышением статуса и ростом востребованности».

Статус – международный

После проведения первых «Садов» на фестиваль захотели приехать те, кто сначала с недоверием отнесся к идее. Границы фестиваля размылись: в Москву к следующему событию потянулись важные зарубежные партнеры из Франции, Голландии, Германии и других стран.

«Это важно. Это авторитетные специалисты из Великобритании, Италии, Франции, которых мы приглашаем в жюри, которые судят наших участников «по гамбургскому счёту», проводят семинары и мастер-классы для российских специалистов. Это определённо поднимает статусность мероприятия. С прошлого года появились и иностранные участники выставки садов, это добавляет соревновательного азарта!»

Развитие

Фестиваль получал положительные отзывы и высокие оценки, обрастал крепкими связями. За 4 года фестиваль, имеющий совершенно «не брендовое» название: «Сады и люди» стал брендом. И если сначала это был просто летний фестиваль современного ландшафтного искусства, то теперь это его поддерживают ведущие питомниководы страны.

«Он успешный по конкретным цифрам увеличения продаж у питомников. А также по популяризации садового искусства и знаний в этой области. Но пока убыточный как бизнес… Когда выходишь в минусе из фестиваля уставший, но довольный, силы иссякли, а надо кормить людей, которых ты нанял на какие-то административные должности, надо оплачивать телефоны, офис, юридический адрес – вот такие вот вещи. Тогда мы стали проводить зимние мероприятия».

Зимнее продолжение фестиваля – это платные семинары на темы по благоустройству города – по превращению города в комфортную среду для жителей, привлекательную для туристов. Три таких занятия покрыли зарплаты сотрудникам ООО «Сады и люди».

Со второго года организаторы запустили успешный и популярный конкурс проектов, который помогает дизайнерам-участникам реализовать свои задумки.

«У нас есть пример совсем прикладной истории. Первым мы запустили всероссийский конкурс проектов на сквер в Чебоксарах. Победитель с помощью наших питомников создал в городе цветущий сад. Город оплачивал материалы и работу. После этого к нам пришли администрации других субъектов и сказали «мы хотим тоже»!»

Конкуренция

«Безусловно, мы работаем в условиях жесткой конкуренции – у участников большой выбор, куда идти выставляться. Горожане разбалованы фестивалями и шоу самого высокого уровня. Но именно эти условия держат нас в тонусе, заставляют придумывать и создавать новые форматы, заставляют вести диалог не от фестиваля к фестивалю, а на протяжении всего года. Эта же конкуренция не дает нам почивать на лаврах, а требует учиться новому».

Праздник получается. Бренд растет. Так что же важнее – идея или деньги?

«Главное – идея! Под некоторые сумасшедшие задумки можно получить деньги. Но и при больших деньгах затея может развалиться, если вы не зарядите ею ближайший круг. Если вы не умеете работать с привлеченными средствами, не поймете мотивацию финансовых или товарных партнеров, не интегрируете их коммерческий интерес в свой фестиваль, мечта так и останется мечтой. Успешность любого бренда в поступательности действий, постоянстве и совершенствовании».

IV Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди» пройдет на ВДНХ с 11 по 27 августа.

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