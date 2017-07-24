Иногда, чтобы насладиться жизнью, нам нужно лишь немного времени и кусочек шоколада, не так ли?



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"Остановите мир, чтобы я мог насладиться им" призывает слоган рекламной кампании шоколада Nestle. Позиционирование бренда в новых роликах строится на противопоставлении современного ритма жизни и необходимости "взять паузу и насладиться шоколадом".

Сразу два рекламных ролика были сняты в Бразилии. Чтобы завоевать аудиторию в возрасте от 18 до 22 лет, агентство DAVID сделало ставку на музыкальное сопровождение. В саундтреке Джули Рамос звучит приглашение обдумать свои собственные отношения, которые из-за множества дел могут отойти на второй план. В Nestle считают, что слушая песни, большинство людей может найти способ переключиться, пойти на открытый диалог с этим миром и всеми окружающими.

По словам вице-президента агентства DAVID Рафаэля Донато, нет лучшего способа, чтобы донести нужные эмоции до целевой аудитории, чем музыка.

В качестве сравнения с многообразием современной жизни и необходимостью остановиться Nestle использует образ карусели. Ролик демонстрирует, что шоколад способен объединить главную героиню и её друзей, и для этого нужна всего лишь небольшая пауза и, конечно же, шоколад.

В дополнение к традиционным средствам массовой информации, таким как телевидение и радио, рекламная кампания Nestle использует каналы социальных сетей (Facebook и Instagram), а также ресурсы, которые тесно связаны с музыкой, к примеру, YouTube и Spotify.