Этой «вилкой» можно будет съесть вытекший из бургера соус



Скриншот ролика

«Макдональдс» изобрел специальную вилку из картошки-фри. Она нужна для того, чтобы собирать вытекший из бургеров соус. Об этом сообщил канал CNBC.

«Вилка» состоит из пластиковой основы со специальным отверстием, в которое вставляется несколько ломтиков картошки-фри. Этими ломтиками посетитель сможет доесть вытекший из бургера соус. Изобретение называется Frork («Картошковилка»), от английских слов fries (картофель фри) и fork (вилка).

«Вилку» придумали в связи с расширением ассортимента бургеров в сети ресторанов. В ближайшее время «Макдональдс» запустит три новых бургера, в которых будет особенно много соуса, и посетители смогут испачкать руки. Прибор будет идти в комплекте с новыми бургерами.

В продажу картошковилка поступит 5 мая. Ее можно будет купить в нескольких ресторанах США.