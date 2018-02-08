Концепция кампании основана на идее семейной связи между всеми клиентами бренда

Новая рекламная кампания Calvin Clein направлена на продвижение новой коллекции нижнего белья и одежды от бренда. Согласно концепции, все носители Calvin Clein — это одна большая семья.

В рекламной кампании приняли участие звезды или члены их семей. Среди моделей числятся сестры Кардашьян, младшая сестра певицы Бейонсе — Соланж Ноулз и дети Синди Кроуфорд.

Автор концепции кампании — креативный директор бренда Раф Симонс, ранее работавший с Dior. Фотографом выступил Вилли Вандерперре, который неоднократно работал с Calvin Klein. Рекламная съемка велась в атмосфере американских амбаров.

«Что бы вас ни объединяло, будь то узы родства или общая мечта, — ваша семья такая, какой вы себе ее представляете. Палитра ярких личностей, единая и неделимая. Вот наша семья. А ваша?» — сообщается на официальном сайте бренда.

Сестры Кардашьян

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Дочь и сын Синди Кроуфорд и Рэнда Гербера — Кайя и Пресли Гербер

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Соланж Ноулз и музыканты Blood Orange, Келела, Каолайн Полачек и Адам Бейнбридж

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