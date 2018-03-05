Эксперты РАСО оценили креативность и качество агитационных материалов участников выборов

Эксперты оценили креативность агитационных материалов за кандидата в президенты Владимира Путина на 3 балла по пятибалльной шкале. У других кандидатов агитки еще хуже, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного в комитетом по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Оценки кандидатам выставляли за креативность, позиционирование кандидата, отстройку от конкурентов и качество технического исполнения. Оценка агитпродукции за Путина составила 3,85 баллов, агитацию за телеведущую Ксению Собчак и выдвиженца КПРФ Павла Грудинина эксперты оценили в 3,25 балла, агитпродукцию лидера ЛДПР Владимира Жириновского — в 3 балла.

С информационной повесткой штаб Путина работает на четверку — лучше всего обстоит с созданием информационных поводов, хуже всего — с ответной реакцией на негатив. Второе место по этому параметру занимает штаб Собчак — у нее по всем показателям тройка. По мнению экспертов, в дебатах лучше всего себя проявил Жириновский, он набрал 3,7 балла. Далее следуют Собчак (3,5 балла) и Явлинский (2,8 балла).

Председатель комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко особо выделяет ролики Грудинина, которые позиционируют его как новое лицо и социально ответственного успешного предпринимателя. Однако это позиционирование, по мнению эксперта, не соблюдается Грудининым в публичных выступлениях и дебатах. Реклама Путина традиционна и ничего не добавляет к образу кандидата, хотя этого и не нужно, поскольку он лидер по созданию информационных поводов, добавляет Минченко.

Политконсультант Евгений Сучков отметил, что по данным проведенных его коллегами исследований дебаты не способствуют росту кандидатов. Исключением является Собчак, однако одновременно с ростом ее узнаваемости растёт и антирейтинг. Содержание речей дебатирующих не волнует аудиторию, люди обращают внимание на поведение, отмечает эксперт, а атмосфера дебатов вряд ли способствует решению задачи повышения явки и, наоборот, отталкивает избирателей от участия в выборах.