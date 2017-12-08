На протяжении восьми лет британская команда по гребле Уорикского университета снимается обнажённой для новогоднего календаря. Авторы Warwick Rowers выступают против гомофобии в спорте, а также хотят повысить интерес студентов к занятиям греблей. Средства с продажи выпусков идут на благотворительность: ежегодно они собирают более 200 тысяч фунтов.
5 декабря один из создателей Warwick Rowers Ангус Малкольм (Angus Malcolm) дал интервью ряду изданий, в котором рассказал о проблемах с доставкой новых календарей в Россию.
По словам Малкольма, выпуски не пропустили через границу без объяснения причин, после этого на сайт Warwick Rowers была совершена DDoS-атака с российских IP-адресов.
Создатели считают, что календарь не прошёл таможню из-за законодательного запрета на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних в России. В Федеральной таможенной службе это отрицают и не знают, почему посылки не дошли до своих адресатов.