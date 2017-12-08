Британская команда по гребле Уорикского университета снялась обнажённой для новогоднего календаря

На протяжении восьми лет британская команда по гребле Уорикского университета снимается обнажённой для новогоднего календаря. Авторы Warwick Rowers выступают против гомофобии в спорте, а также хотят повысить интерес студентов к занятиям греблей. Средства с продажи выпусков идут на благотворительность: ежегодно они собирают более 200 тысяч фунтов.

5 декабря один из создателей Warwick Rowers Ангус Малкольм (Angus Malcolm) дал интервью ряду изданий, в котором рассказал о проблемах с доставкой новых календарей в Россию.

По словам Малкольма, выпуски не пропустили через границу без объяснения причин, после этого на сайт Warwick Rowers была совершена DDoS-атака с российских IP-адресов.

Создатели считают, что календарь не прошёл таможню из-за законодательного запрета на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних в России. В Федеральной таможенной службе это отрицают и не знают, почему посылки не дошли до своих адресатов.