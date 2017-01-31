Колонка Александра Круглова, директора по развитию ВКонтакте





Большинство российских компаний из крупных и не очень городов не имеют многомиллионных рекламных бюджетов и лишены многих инструментов для продвижения услуг и поиска клиентов. Рассмотрим ситуацию вне столиц: региональные СМИ не пользуются популярностью, из действительно эффективных инструментов остаются только наружная реклама, раздача флаеров или реклама в транспорте.

Гиперлокальный геотаргетинг, новый способ продвижения ВКонтакте, позволит совместить высокую эффективность рекламы в определённой точке с основными преимуществами рекламы в сети: точными настройками таргетинга и гибким управлением рекламной кампанией.

С декабря прошлого года рекламодатели могут ограничивать аудиторию рекламных кампаний не только городом или областью, но и районом, улицей и даже конкретным строением – радиус заданной области может варьироваться от 500 метров до 100 километров. Таким образом, все организации, у которых есть точки продаж – торговые центры и кинотеатры, аэропорты и стадионы, парки и концертные площадки – смогут показывать объявления находящимся вблизи пользователям ВКонтакте. Кроме того, недавно у таргетинга появился важный параметр – регулярность посещения пользователем указанной локации. Доступны следующие параметры:

Находится прямо сейчас

Проживает в этой области

Работает или учится

Регулярно бывает

Кроме очевидных способов использования (показа рекламы вблизи точки продаж), рекламодатели могут воспользоваться геоданными для решения других задач. Например, у банков есть возможность предлагать предлагать кредитные карты посетителям торговых центров. Для тестирования георекламы мы сами показывали объявления о поиске сотрудников тем, кто работает в рекламных агентствах и получили большое количество откликов. В результате в январе к нашей команде присоединились 2 сотрудника.

Айдар Гибадуллин, агентство Habit-Marketing:

«В январе мы провели региональную рекламную кампанию ВКонтакте, анонсирующую зимние предложения сети ресторанов быстрого питания KFC. Кампании были настроены на разные регионы и в каждой кампании использовались объявления с точным позиционированием по заданным точкам. Области показа охватывали районы в радиусе от 500 метров до 10 километров от заданной точки.

Использование таргетинга на точное позиционирование дало меньшие охваты, но при этом повысило точность охвата, снизило стоимость перехода на сайт и стоимость подписчика в группе. Объявления не показывались пользователям, указавшим в профиле свой родной город, который попадает в таргетинги, но при этом находящимся в других регионах».

Владимир Архипов, руководитель медиа-направления Fistashki:

«Для решения задачи более точного таргетинга на пользователей, часто бывающих рядом с рекламируемыми фитнес-клубами, мы провели тестирование нового инструмента геотаргетинга ВКонтакте. В настройках кампаний для фитнес-клубах в Люберцах и Мытищах мы использовали как таргетинг на районы, так и геолокационный таргетинг на области радиусом 10 километров вокруг клубов.

Результаты геолокационных кампаний оказались впечатляющими: мы получили снижение стоимости клика в среднем на 15%. Охват рекламного объявления в Мытищах вырос в 9 раз, в Люберцах — в 11 раз. Прирост кликов — 6-кратный в Мытищах и 13-кратный в Люберцах.

Хотелось бы отметить, что геолокационный таргетинг с настройками на заданные области — большой шаг к точной и персонализированной рекламе. Тонкая настройка геотаргетинга дает возможность обратиться практически к конкретному пользователю со своевременным и релевантным рекламным предложением.»

Юрий Папенов, руководитель отдела управления проектами Artics Internet Solutions

«Следует отметить, что возможность геолокационного таргетинга будет интересна не только для малого бизнеса, но и для всего сегмента b2c. Например, ритейлеры смогут рассказать покупателям о локальных акциях в сетевых магазинах. А застройщики жилья на основании локаций (дом/работа) смогут делать адресные предложения потенциальным покупателям. Кроме того, эти данные позволят рекламодателям взаимодействовать с сегментами с определенными интересами, например, с теми, кто пришел на конкретное мероприятие (концерт/выставку) или в конкретное заведение (ресторан/клиника).

Например, для продвижения приложения, агрегирующего локальные акции (в нашем случае — акции салона красоты) мы провели размещение, в котором таргетировались на пользователей, находившихся в радиусе 1-2 километров от заданной точки. По результатам теста получили следующие данные:

Для настольных компьютеров CTR объявлений составил 6-7%, а конверсия — 10%. В данном случае мы обратились к самой лояльной аудитории. Ситуация с мобильным трафиком интереснее — мы таргетировались на огромное количество пользователей, которые в течение дня находились рядом с салоном красоты. Аудитория при этом оказалась менее вовлеченной: CTR составил 3%, а конверсия - 2-3%.»

Геотаргетинг есть и у других рекламных площадок и систем, однако ВКонтакте предлагает российскому бизнесу полную экосистему, позволяя в несколько кликов создать представительство компании в соцсети в виде группы, наладить с её помощью обратную связь, подключив сообщения сообществ, добавить дополнительные функции (например, запись в салон красоты или витрину товаров) и продвигать товары и услуги с помощью таргетированной рекламы. Для продвижения маркетологам доступно множество таргетингов – по полу, возрасту, интересам, городу проживания, а теперь и по нахождению человека в определённом радиусе от заданной на карте точки.

Почему мы уверены, что благодаря инструментам ВКонтакте эффективность рекламных кампаний у малого бизнеса значительно вырастет?

- Владельцы бизнеса смогут показывать объявления своей аудитории, исходя не только из места, но и из социально-демографических характеристик. Например, салон красоты может показывать объявление не «всем проходящим мимо», а только женщинам старше 18 лет.

- Такую рекламу можно будет сегментировать: магазин обуви сможет показать разные объявления мужчинам и женщинам, которые проживают или работают рядом.

- Такой рекламой можно управлять: объявление можно запустить в заданный момент и, в случае необходимости, быстро остановить или заменить. Например, ресторан может показывать рекламу бизнес-ланча работникам ближайших офисных центров только в обеденные часы.

Первые результаты после запуска инструмента:

Текст: Александр Круглов, директор по развитию ВКонтакте