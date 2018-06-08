Попав в мир affiliate-маркетинга рекламодатель сталкивается с новой схемой ценообразования и получает доступ к сотням тысяч веб-мастеров

Запуск рекламной кампании в партнёрской сети — нетривиальная задача. Если прежде рекламодатель работал лишь со своим относительно небольшим штатом маркетологов и парой-тройкой рекламных агентств, то попав в мир affiliate-маркетинга, он сталкивается с новой схемой ценообразования (за конкретное действие, будь то продажа товара или услуги, установка приложения) и получает доступ к сотням тысяч веб-мастеров, рассказывает Камила Мурсалимова, редактор Академии admitad .

В свою очередь партнёрская сеть обеспечивает отслеживание этих действий и их присвоение соответствующим каналам и площадкам. Главный плюс работы в партнёрской сети состоит в том, что вы, как рекламодатель, точно знаете, сколько заплатите за каждый приведённый веб-мастером заказ, а значит не покупаете «кота в мешке», оплачивая лишь реальные покупки реальных людей.

Чтобы рекламная кампания в партнёрской сети была действительно эффективной, необходимо внимательно рассчитать размер вознаграждения веб-мастеру, предоставить ему необходимые инструменты, полную информацию о целевой аудитории. Конкретные цифры вам никто не скажет, каждый оффер (рекламная кампания) индивидуальны, но всё же есть несколько параметров, на которые можно ориентироваться. Вот несколько методов и нюансов оценки рекламной кампании, которыми нам хотелось бы поделиться.

Сравните с маркетинговыми показателями

Первое и самое важное — сравнивайте стоимость привлечения клиента самостоятельно и через партнёрскую сеть. Исходя из этих данных вы закладываете вознаграждение и бонусы веб-мастеру, комиссию партнёрской сети, формируете купоны и скидки для покупателей. Особо внимательно нужно действовать при работе с низкомаржинальными товарами и услугами (например, в сегменте тревел). Если спрос на товары сильно чувствителен к изменению цен, а маржа на товары значительно варьируется, стоит установить различные значения ставок на продуктовые группы или даже отдельные товары — так вы сможете удержаться в рамках привычного маркетингового бюджета.

Сравните с конкурентами

Крупные партнёрские сети предоставляют открытую статистику для веб-мастеров по основным параметрам работы рекламодателей (средний заработок сo 100 переходов, конверсия переходов в действия, процент подтверждения и многие другие). Найдите среди офферов партнёрской сети своих конкурентов и сравните свои показатели с их. Если ваши цифры выглядят значительно хуже, копните глубже: посмотрите описание оффера, сравните ставки, бонусные программы, разрешённые виды трафика — возможно, вы ввели какое-то ограничение для веб-мастеров, которое не даёт им привести к вам качественный трафик в большом объёме.

Сравните с собой

Если вы работаете в нескольких партнёрских сетях, сравните показатели в каждой из них друг с другом. Не исключено, что проблема кроется в самой партнёрской сети, и веб-мастера действительно «льют» некачественный трафик, который системой не отслеживается (контекст на бренд, кукистаффинг). Поэтому перед подключением к любой сети советуем узнать, как она борется с фродом и какие санкции применяются к нарушителям.

Не торопитесь

«Раскачать» рекламную кампанию за пару недель или запустить её на «тест» не получится — мы всегда советуем запускаться по полной (подключать бонусы, конкурсы, инструменты, полное описание, максимальное количество разрешённых каналов трафика) и начинать оценивать статистику только через три месяца после запуска. За это время соберется достаточно данных по каналам, выстроится работа с определёнными веб-мастерами, и можно будет делать выводы о качестве трафика и принимать решение: какие канал оставлять, какие запрещать и как мотивировать веб-мастеров.

Смотрите на выбросы

Как рекламодатель, вы имеете доступ к статистике действий веб-мастеров и можете оценивать, кто с какой площадки на какую страницу и на какую сумму привёл заказов. Эти данные можно собрать как из собственной аналитики, так и из личного кабинета на сайте партнёрской сети. Внимательно изучайте приведённые заказы и ищите так называемые статистические выбросы: показатели, которые явно превышают средние значения. Например, если средний чек в вашем магазине равняется 3000 рублям, а веб-мастер привёл один заказ на 20 000 рублей, стоит его проверить особо. Или вы знаете, что клиенты с YouTube канала обычно платят не больше 10 $, а тут с канала веб-мастера пришёл заказ на 100 $ — либо это действительно «хайповый» креатив, который станет для вас золотой жилой, либо веб-мастер намеренно создаёт фейковые заказы и потом тянет время до момента окончания сроков обработки. Стоит смотреть на сумму заказа, конверсию клики/заказы (на случай мотивированного трафика), длительность сеанса, поведение покупателя на вашем сайте.

Проверяйте трекинг

Если вы интегрировались в партнёрскую сеть с помощью трекинг-кода и после изменений на сайте стали замечать, что заказы веб-мастеров не отображаются в статистике, проверьте пиксель конверсии: не повлияло ли на него обновление сайта? Этот метод интеграции считается самым простым, но при этом и самым ненадежным: пиксель может не срабатывать при наличии у пользователя блокировщика рекламы или если пользователь закроет вкладку до того, как прогрузится страница. Но уж если вы выбрали именно этот тип интеграции, не забывайте периодически проверять его работоспособность.

Привлекайте внимание

Если вам кажется, что показатели падают, веб-мастера начали «остывать» и менее активно лить трафик на ваш оффер, взбодрите их: предложите новые инструменты, купоны, скидки, залейте в сеть новые креативы (баннеры, лэндинги), проведите конкурс на самый большой объём трафика за месяц.

Обновите описание оффера, добавьте информацию про целевую аудиторию, сделайте рассылку по веб-мастерам, в конце концов воспользуйтесь реферальной программой и призовите веб-мастеров извне партнёрской сети — ведь эффективность вашей рекламной кампании зависит прежде всего от их активности.