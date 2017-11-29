Екатерина Андреева, которая является бессменной ведущей программы «Время» уже 20 лет, примерила на себя образы ведущих разных лет.
Воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия удалось в специальном проекте на сайте Первого канала, благодаря стилистам программы «Модный приговор».
«Меняться в кадре было очень интересно, тем более с такой супер-командой стилистов. Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», – рассказывает Екатерина Андреева.
До Екатерины Андреевой в разные годы программу вели Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Моргунова, Ирина Мишина, Татьяна Судец, Жанна Агалакова и другие. Именно их образы и решили воплотить в ролике.
«Подбирая для Екатерины Андреевой образы разных эпох, мы ориентировались на ретро-кадры любимых дикторов тех десятилетий. И, разумеется, на индивидуальные стилевые особенности самой Екатерины. Невозможно просто «надеть» на человека модные тренды, не принимая во внимание его собственный стиль. Для меня Екатерина – образ безупречной классики. При этом мягкой и женственной. Именно такой она и должна оставаться», – поясняет Анастасия Чернова, главный стилист холдинга «Красный Квадрат».
Парикмахер и визажист программы «Модный приговор» Сергей Цыганский отмечает, что все стили и формы причесок соответствуют определенному времени, от 1960-х до 2010-х. Он также добавляет, что главная программа страны была не только главной информационной программой, но и законодателем моды, на дикторов ориентировались зрители и зрительницы.
«Мы изучали архивные фото и видеоматериалы. В учёт принималось и то, что мода в СССР на десяток лет отставала от западных тенденций. Работать с Екатериной Андреевой – большая честь для каждого из нас, поскольку лично для меня – она уже легенда российского телевидения. Ее профессионализм и доверие к нам как к профессионалам вдохновляло нас еще больше», – отмечает главный стилист программы «Модный приговор» Алексей Сухарев.