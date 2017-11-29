К 50-летнему юбилею программы стилисты воссоздали тренды минувших лет

Екатерина Андреева, которая является бессменной ведущей программы «Время» уже 20 лет, примерила на себя образы ведущих разных лет.

Воссоздать основные модные тренды каждого десятилетия удалось в специальном проекте на сайте Первого канала, благодаря стилистам программы «Модный приговор».

«Меняться в кадре было очень интересно, тем более с такой супер-командой стилистов. Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», – рассказывает Екатерина Андреева.

До Екатерины Андреевой в разные годы программу вели Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Моргунова, Ирина Мишина, Татьяна Судец, Жанна Агалакова и другие. Именно их образы и решили воплотить в ролике.

«Подбирая для Екатерины Андреевой образы разных эпох, мы ориентировались на ретро-кадры любимых дикторов тех десятилетий. И, разумеется, на индивидуальные стилевые особенности самой Екатерины. Невозможно просто «надеть» на человека модные тренды, не принимая во внимание его собственный стиль. Для меня Екатерина – образ безупречной классики. При этом мягкой и женственной. Именно такой она и должна оставаться», – поясняет Анастасия Чернова, главный стилист холдинга «Красный Квадрат».

Парикмахер и визажист программы «Модный приговор» Сергей Цыганский отмечает, что все стили и формы причесок соответствуют определенному времени, от 1960-х до 2010-х. Он также добавляет, что главная программа страны была не только главной информационной программой, но и законодателем моды, на дикторов ориентировались зрители и зрительницы.