Depot WPF разработало упаковку для сосисок «Гриль-мастер»

В дополнение к ранее разработанному фирменному стилю бренда «Папа может!» Depot WPF совместно с Останкинским мясоперерабатывающим комбинатом подготовили новое дачное предложение – сосиски «Гриль-мастер».

Задача для Depot WPF заключалась в том, чтобы адаптировать дизайн упаковки сосисок марки «Гриль-мастер» в соответствии с фирменным стилем «Папа может!».

Основным креативным решением проекта стала трансформация логотипа бренда. Изображение штанги – фирменного элемента логотипа «Папа может!» превратилась в шампур, вместо гирь – появились сосиски. Все эти приемы, по оценке агентства, отлично отражают основной вариант использования сосисок – приготовление на гриле.