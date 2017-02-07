Эксперты предсказывают «успешное преодоление стагнации» рынка



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К 2020 году рост авторынка достигнет 2,2 млн машин в год, полагают эксперты EY, на которых ссылается «Коммерсантъ». Росту продаж способствуют старение автопарка и отложенный спрос. В 2016 году в России было продано 1,4 млн автомобилей. Автомобильный рынок падал четыре года подряд. Но эксперты EY ожидают восстановления авторынка и роста продаж до 2,2 млн автомобилей к 2020 году.

В исследовании EY говорится об «успешном преодолении стагнации», которому способствует отложенный спрос, накопившийся с падения рынка в 2013 году. Также спрос потребителей на новые автомобили значительно вырастет из-за старения автопарка. Средний возраст легкового автомобиля в России – около 12,5 лет. Эксперты считают, что сейчас изношенных автомобилей стало намного больше.

Еще один фактор – распространение в России автокредитов. РФ значительно отстает по автомобильному кредитованию от западных стран. Но с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ и общим ростом рынка кредитования, жители России тоже начнут активно брать автомобили в кредит.

Эксперты EY также отмечают, что планы иностранных концернов по развитию автомобильного бизнеса в России и сохранение господдержки должны способствовать росту рынка. Тем не менее, в 2014 году было продано 2,5 млн автомобилей и до этой отметки компаниям все еще далеко. Эксперты предупреждают, что стагнация может продолжиться.