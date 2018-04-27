В будущем сквозной идентификатор заменит гражданам РФ остальные документы

В 2019 году в Российской Федерации появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений каждого гражданина, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку (ЦБ), Минкомсвязи и Минфину.

Идентификатор, разработкой которого занимаются ЦБ, Минкомсвязи и Минфин, свяжет информацию о гражданах из разных баз — номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Благодаря единому номеру граждане страны смогут найти свои данные в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. По идентификатору можно будет получать и финансовые услуги.

Подобное нововведение позволит также объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками — особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. Новшество упростит любое дистанционное общение с государственными организациями и удаленное получение госуслуг.

Однако эксперты предупреждают, что при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор.