Компания стала первым производителем, полностью исключившим гендерные упоминания на этикетках

John Lewis перестал делить одежду по гендерному признаку, теперь все модели для детей от 0 до 14 лет имеют пометку «унисекс».

Руководитель отдела детской одежды марки John Lewis Каролина Бетиз рассказала: «Мы не хотим навязывать никаких гендерных стереотипов через модели нашей одежды. Напротив, мы намерены предоставлять большое разнообразие нашей одежды для покупателей с тем, чтобы и родители, и дети могли сами выбрать то, что хотят носить».

В новой коллекции можно найти, например, полосатые штаны или свитер с динозаврами. Стоит отметить, что школьная форма, производимая брендом, всё еще разделена по гендерному признаку, но ожидается, что и этот сектор одежды вскоре претерпит изменения.