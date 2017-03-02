В Россию кроссовер поступит не раньше осени текущего года



instagram/landrover

Jaguar Land Rover представил новый кроссовер Range Rover Velar на закрытом мероприятии в Лондоне. Официальный публичный показ авто состоится через несколько дней на Женевском автосалоне.

Имя Velar для нового вседорожника взято не случайно, именно так назывался заводской прототип самого первого Range Rover, разработкой которого фирма занималась в конце 60-х годов.

Люксовый внедорожник Velar займет нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Новинка построена на платформе IQ, на ней же строятся седаны Jaguar XE и XF, и кроссовер Jaguar F-Pace.

Range Rover Velar на глобальный рынок выйдет с шестью моторами на выбор: тремя бензиновыми и тремя дизельными. Как бензиновую, так и дизельную линейку представят, в том числе, моторы нового семейства Ingenium объемом 2,0 литра. Все версии Velar, включая базовую, получили полноприводную трансмиссию. Дизельные и бензиновые моторы нового кроссовера работают в паре с восьмиступенчато й автоматической коробкой ZF.

Velar поступит в продажу с двумя типами подвески. Пружинной с дорожным просветом в 213 мм будут оснащены младшие версии, а пневматическую предложат для всех Velar с V6. Максимальный клиренс у Velar с пневмой составит 251 мм.

Что касается внутренней начинки, то здесь Range Rover воплотил свои самые смелые решения. В кроссовере дебютировала новая фирменная мультимедийная система Touch Pro Duo, на разработку которой у Jaguar Land Rover ушло несколько лет. Новинка также получила новейшую Terrain Response 2 — систему выбора режимов движения. В общей сложности пакетов настроек шесть - Eco, Comfort, "Трава/Гравий/Сн ег", "Грязь и колея", "Песок" и Dynamic.

Покупателям на выбор будут предложены разные варианты отделки салона Velar кожей, замшей, вставками из дерева и углепластика с медью. Передние кресла имеют не только подогрев, но и вентиляцию с массажем. В списке опций также есть четырехзонный климат-контроль, ионизатор воздуха и музыкальная система Meridian с 17 или 23 колонками.

В Европе продажи Velar стартуют во второй половине текущего года. В России, предположительно , кроссовер появится осенью. Европейским покупателям более дорогая лимитированная версия First Edition обойдется в 108 757 евро. Цены на другие модификации Velar будут варьироваться от 56 400 до 90 850 евро.