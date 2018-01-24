Запись радиоролика продолжалась на протяжении нескольких месяцев

Смена пола, правильнее даже сказать – трансгендерный переход, запрещен в десятках стран мира, а гендерно-неконформным людям часто приходится в буквальном смысле бороться за свои права. Именно на этом делает акцент анонсирующий ролик, выпущенный в преддверии фестиваля ЛГБТ EuroPride-2018.

Фестиваль состоится этим летом в Стокгольме и Гетеборге. Агентство Akestam Holst разработало идею для радиоролика, в котором голос человека превращается из женского в мужской.

Голос не был обработан на компьютере, звукозапись велась вместе с трансгендером Алексом, который во время создания ролика как раз проходил период трансформаций.

С июня по декабрь 2017 года после принятия Алексом очередной дозы тестостерона в студии записывали часть общего сообщения. Спустя восемь месяцев все сделанные записи были соединены в единый месседж, который Алекс так хочет донести до всего мира.