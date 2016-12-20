Это связано с окончанием лицензии и сложной экономической ситуацией в стране



Иллюстрация Facebook

Издательский дом «Интервью» приостановит выпуск печатной версии журнала «Interview Russia и заморозит его сайт. Это связано с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol`s Interview и сложной экономической ситуацией в стране. Юбилейный номер журнала, поступивший в продажу 1 декабря, стал самым толстым в его истории - и последним. Он состоит из 450 страниц и включает лучшие материалы за пять лет, сообщает «Коммерсант».

Журнал выпускался в России с 2011 года бизнесменом Владиславом Дорониным и бывшим главой Conde Nast в России Берндом Рунге. На протяжении пяти лет главным редактором Interview Russia была Алена Долецкая. Единственным владельцем ИД является кипрская «Стронгпойнт Холдингс Лимитед». В компании не раскрывают актуальную структуру владения, однако указывают, что она соответствует закону о СМИ, который с 2016 года ограничивает иностранное владение в СМИ 20%.

«Для меня и всей моей любимой команды Interview эти пять лет стали неповторимым опытом в создании глянцевого проекта нового поколения. Лучшего за последние годы. А еще мы создали свое сообщество верных читателей, героев и поклонников. Это — лучшая награда для всех нас. Идем дальше. Обнимаю всех. Люблю многих», — написала Долецкая.

Последние два года издание пыталось уменьшить свои издержки. В 2014 году тираж журнала сократился со 100 до 80 тысяч экземпляров, а в 2015-м Interview Russia стал выходить пять раз в год вместо десяти.