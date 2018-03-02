Это произошло из-за разногласий издателя и главного редактора с учредителем — «Фондом развития города» Иннополис

«Фонд развития города» Иннополис (строит инновационный город-спутник Казани — аналог подмосковного Сколково, а также развивает одноименную особую экономическую зону) на месяц с 1 марта 2018 года приостановил работу учрежденного им издания о высоких технологиях «Хайтек». Об этом сообщает Inc. со ссылкой на директора департамента городских и маркетинговых проектов фонда Артема Фатхуллина.

Приостановка выпуска «Хайтека» связана с решением издателя и главного редактора «Хайтека» Александра Писарева покинуть проект. Вслед за ним заявления об уходе написали все сотрудники редакции и разработчики, написал на своей странице в Facebook сам Писарев.

«Мы не планируем радикально менять «Хайтек». Фокус издания на рынке технологий сохранится. Издание будет развиваться. Вместе с Александром решение покинуть проект приняла и часть команды, именно поэтому в течение марта «Хайтек» снизит интенсивность новостного вещания. Сейчас мы формируем новую команду, которая продолжит развитие успешного проекта», — сказал Inc. представитель «Фонда развития города» Иннополис.

«Причина моего ухода на самом деле такая, как сказано в официальном релизе учредителя - мы разошлись в видении дальнейшей стратегии развития проекта. Я считал, что "Хайтек" должен двигаться вперед, что последние 10 месяцев он стагнирует, что мы можем добиться намного большего, чем текущие результаты. Вторая сторона считала иначе. Когда после двух месяцев напряженного обсуждения будущего проекта стало ясно, что диалог зашел в тупик, я написал заявление об уходе...В детали моих переговоров с инвесторами проекта я ни сейчас, ни в дальнейшем вдаваться не буду. На запросы СМИ с просьбой поделиться подробностями будут следовать отказы. Скажу только, что все, как всегда, упирается в итоге в деньги», — отметил бывший издатель и главред «Хайтека» Александр Писарев в Facebook.

Издание о технологиях «Хайтек» появилось в 2015 году. Его аудитория сейчас составляет более 2 млн посетителей ежемесячно, по данным SimilarWeb. Инициатором проекта выступил мэр Иннополиса Егор Иванов. «Хайтек» был запущен на частные пожертвования, хотя и находилось в муниципальной собственности, и через два года планировал выйти на самоокупаемость, говорил ранее в интервью «БИЗНЕС Online» Александр Писарев. В прошлом он руководил изданиями Gazeta.ru и Infox.