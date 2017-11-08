Фармацевтические объединения предлагают убрать со страниц журналов и экранов телевизоров даже мультяшных медиков

Фармацевтические объединения разработали рекомендации по рекламе лекарственных препаратов. В частности они предлагают запретить использовать в рекламе образы не только реальных, но и вымышленных врачей. Соответствующий документ будет направлен в ФАС, сообщают «Известия».

Разработанный документ запрещает использовать в любой рекламе лекарств образы врачей и медработников. При этом уйдут со страниц журналов и экранов телевизоров даже мультяшные медики. В частности, образ знаменитого Айболита также нельзя будет использовать. Помимо этого запрет распространится на прямое обращение к пациентам с предположениями об их диагнозах и проблемах со здоровьем.

То есть в рекламе больше не будет фраз: «У вас заложен нос?», «Кашляете?», «У вас простуда!». Общие требования к рекламе фармпродукции остаются неизменными: она должна содержать в себе точную, проверенную, понятную информацию. Кроме того, фармкомпании не смогут больше выставлять конкурентов в негативном свете, упоминая прямо или завуалировано их в своей рекламе.

Рекомендации подготовили четыре профильных объединения, куда входят основные игроки фармацевтического рынка: Ассоциации европейского бизнеса, Ассоциация международных фармпроизводителей, Ассоциация российских фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Представители отрасли считают, что новые правила позволят индустрии избежать ошибок при подготовке роликов, а государственным органам станет легче контролировать их качество.

В ФАС рекомендации поддержали, и считают, что они помогут «не вводить потребителей в заблуждение» после просмотра рекламы.

Поддерживает проект и руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина: «Цель рекламы — информировать о наличии безрецептурного лекарственного препарата, который может снять симптомы при легких недомоганиях. При этом она не должна влиять на решение пациента. Но когда рекомендации исходят от медиков, потребитель думает, что ему это необходимо. Например, мы заметили, что если в популярной медицинской телепрограмме назовут любое наименование лекарства, то буквально на следующий день на него вырастает спрос в аптеках», — сообщила она.