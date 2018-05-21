Разработкой кампании занималось агентство AlmapBBDO

Whiskas как ведущий производитель кошачьего корма на протяжении многих лет делает все, чтобы угодить своим любопытным подопечным. Именно любопытство является главным героем рекламных кампаний бренда по всему миру.

Бразильское агентство AlmapBBDO разработало новую кампанию The Curious Cat Book, в рамках которой выпустило уникальную книгу, созданную специально для котов и их хозяев.

Книга является своеобразным сборником приключений кота по всему миру — питомец с каждой новой страницей оказывается в самых разных уголках планеты: в Бразилии, Италии, Китае и даже в Сибири.

Каждая остановка — яркие стилизованные иллюстрации в соответствии с «местом пребывания» и игры для котов. Так, например, в Италии коты могут поиграть со «спагетти», в Сибири — провалиться в сугроб, а в США — погоняться за «огнями Лас-Вегаса».

Путешествие по 16 странам доступно также в аудиоверсии на Spotify, Apple и Amazon.