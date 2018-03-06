В этом году фестиваль впервые прошел под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ

17−18 января 2018 года в «Крокус Экспо» с успехом прошел десятый, юбилейный, международный фестиваль технологий продвижения и рекламы ProMediaTech — значимое В2В-событие для представителей выставочного бизнеса, event-индустрии, сфер MICE, IT и Retail.

В этом году ProMediaTech впервые прошел под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Заместитель директора департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП Р Ф Анна Тарасюк выступила на церемонии открытия фестиваля и провела встречи с представителями СРО Союз Выставочных Застройщиков (СВЗ).

Экспозиция продемонстрировала необычные дизайнерские решения и новейшие технологии для выставочного строительства, а также IT-разработки и многочисленные возможности для продвижения бизнеса в онлайн- и офлайн-пространствах.

Кроме того, на проекте впервые были организованы event- и пресс-зоны, объединившие компании по тематикам.

Обширная деловая программа, разработанная совместно с ведущими профессиональными объединениями страны — Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), Национальной Ассоциацией Организаторов Мероприятий (НАОМ), Ассоциацией дополненной и виртуальной реальности (AVRA) — охватила все востребованные направления:

выставочный бизнес и строительство — #EXPOconf;

лиды и продажи с помощью MICE и Интернета ( офлайн + онлайн) — #ETDconf;

офлайн + онлайн) — #ETDconf; инновационные технологии и оборудование в ритейле — #RETAILconf;

технологии и новинки в сфере e-commerce — #E-conf.

Помимо тематических конференций, семинаров, презентаций, в рамках деловой программы прошел ряд закрытых бизнес-встреч, самой значимой из которых стало ежегодное собрание членов СВЗ: представление годовых отчетов, подведение итогов проделанной работы, оценка перспектив развития Союза и влияния его деятельности на выставочную отрасль.

Участники собрания утвердили рабочие группы по основным направлениям стратегии развития СВЗ на 2018 год, провели ряд встреч с топ-менеджерами профессиональных отраслевых объединений для дальнейшего взаимодействия и взаимовыгодного продвижения. Например, руководитель AVRA Екатерина Филатова презентовала спектр возможностей применения VR/AR-технологий в выставочном бизнесе.

Представители Школы Дизайна Института общественных наук РАНХиГС совместно с членами СВЗ начали реализацию целевой образовательной программы, которая заключается в расширении спектра практических навыков и подготовке квалифицированных кадров.

Основатель Центра современного искусства «Винзавод», директор Школы Дизайна ИОН РАНХиГС при Президенте Р Ф Софья Троценко; генеральный директор Фонда развития и поддержки графического дизайна «Золотая пчела», профессор РАНХиГС при президенте Р Ф Сергей Серов и представители СВЗ обсудили продолжение партнерских деловых отношений и трудоустройство студентов, будущих дизайнеров.

Помимо этого на ProMediaTech состоялись презентации поставщиков и производителей — потенциальных партнеров СВЗ. В питч-сессиях приняли участие:

Максим Зверков, президент ГК «Формика»;

Тимур Усманов, менеджер по работе с проектными организациями AkzoNobel;

Иван Новиков и Ольга Галанина, руководители проектов PAPERFORM;

Алексей Ярцев, генеральный директор EXPOOffice;

Петр Хазов, генеральный директор « ВИНК».

Глоток свежего воздуха для развития бизнеса

Партнер фестиваля, организатор конференции «#ETDconf: Лиды и Продажи с помощью MICE и Интернета», Expotestdrive сфокусировал внимание аудитории на особенностях продвижения и комбинации онлайн-технологий и офлайн-мероприятий. Слушатели узнали о том, как организовать масштабную конференцию, привлечь клиентов с помощью кросс-маркетинга, управлять командой, внедрять CRM-маркетинг, осуществлять продажи без звонков и встреч и многое другое.

О наиболее популярных веяниях, проиллюстрировав их успешными бизнес-кейсами, рассказали:

Глеб Кащеев, директор по развитию Sendsay;

Марина Рыжко, e-mail-маркетолог UniSender;

Маргарита Фомичева, сооснователь Expotestdrive;

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора « 1С-Битрикс»;

1С-Битрикс»; Сергей Косогоров, основатель и руководитель ETDBox;

Юлия Ракова, директор по маркетингу в России GetResponse;

Никита Кравченко, ведущий специалист по контекстной рекламе « еЛама»;

еЛама»; Валерия Рухленко, менеджер по контекстной рекламе Aori;

Евгений Костин, руководитель департамента продаж « Системы SeoPult»;

Системы SeoPult»; Леонид Гроховский, руководитель « ТопЭксперт»;

ТопЭксперт»; Даниил Баженов, директор по маркетингу LPgenerator.

Будущее за digital-технологиями?

В рамках деловой программы ProMediaTech также состоялись digital-конференции «#RETAILconf, инновационные технологии и оборудование в ритейле» и «#E-conf, технологии и новинки в сфере e-commerce», организованные партнером фестиваля ONE TOUCH при поддержке РАЭК. Ведущие эксперты объяснили, почему данные стали «новой нефтью», какие технологии использовать для привлечения новой аудитории, как применять новейшие цифровые технологии для продаж. На примерах успешных кейсов посетители узнали, как работает многоканальный маркетинг, что такое блокчейн-маркетинг и др.

Генеральный директор РАЭК Сергей Плуготаренко: Мне показалось интересным рассказать о том, как мы реализуем event-составляющую деятельности Ассоциации, как event-бизнес трансформируется и развивается в парадигме цифровой экономики и всеобщей цифровизации, как мы используем инновации в работе на мероприятиях, а также о моем собственном опыте и профессиональном развитии. Уверен, нам удастся осветить самые важные вопросы для отрасли, установить диалог между игроками рынка, определить векторы развития event-отрасли.

Об управлении репутацией в Сети, в том числе в условиях кризисной ситуации, информационной войны и о «черном» PR рассказал генеральный директор ONE TOUCH Анатолий Емельянов. Помимо этого, он проконсультировал слушателей, как повысить цитируемость и узнаваемость бренда, способствовать формированию и поддержке лояльности аудитории.

Директор по стратегическому планированию ONE TOUCH Вадим Матюшкин представил результаты поведенческого и вербального изучения пользователей не только с практической, но и с научной точек зрения: дискуссии были посвящены моделированию и анализу покупательского поведения, процессам принятия решения о покупке, роли маркетинговых исследований в digital-сфере, конверсии интернет-магазинов и прочим темам.

О видеомаркетинге, как необходимом элементе стратегии привлечения клиентов, рассказали Дмитрий Щербаков (РА «ВидеоЭксперт») и Александр Богачев (Uni Film).

На практическом семинаре «Клиент vs Застройщик: как заполучить „вкусный“ заказ на стенд + вовеки верных клиентов» руководитель отдела маркетинга ЗАО «МИРАН» Алёна Грузинская поделилась выставочным опытом компании и видением работы с застройщиком с точки зрения клиента.

Практическая конференция «Технологии эффективного участия в выставках» огласила рецепты успешной работы ведущих компаний на выставочных мероприятиях, ознакомив слушателей с приемами взаимодействия с целевыми посетителями для увеличения количества контактов и повышения объёмов продаж. Среди спикеров:

Николай Карасев, директор АВК « ЭкспоЭффект»;

ЭкспоЭффект»; Анна Бучацкая, руководитель проекта Protoplan;

Алексей Даньшин, директор по стратегическому планированию и развитию Expodat;

Алексей Гнездилов, директор по развитию FlippingBook.

Застройке и дизайну выставочных пространств было отведено отдельное место и на экспозиции, и в деловой программе ProMediaTech. Практические семинары и мастер-классы представили новинки и тренды в декоре и дизайне (SIBU Design), а также популярное направление «полигональные фигуры» (PAPERFORM).

Впервые на фестивале были выставлены работы студентов Школы Дизайна ИОН РАНХиГС: проекты, макеты и инсталляции начинающих дизайнеров, реализованные на производственных предприятиях компаний-членов СВЗ. Таким образом, ProMediaTech внес определенный вклад в образовательный процесс — молодые специалисты получили практический опыт работы, «вживую» изучив детали производственного процесса.

Гостей ProMediaTech также ожидало множество развлекательных мероприятий, например, лотерея с высокотехнологичными призами и кофе Julius Meinl на стенде компании BESTLY.

Директор Департамента специальных выставочных проектов «Крокус Экспо» Сергей Егорычев провел ряд деловых встреч по вопросам сотрудничества с организаторами крупнейших российских выставок. Кроме того, масштаб экспозиции ProMediaTech оценили представители компании HeliView (Китай) и других зарубежных выставочных операторов.

Участники и посетители фестиваля смогли найти подрядчиков и клиентов для дальнейшего сотрудничества в самых разных сферах: строительство выставочных стендов, производство рекламной продукции, продвижение бизнеса, организация мероприятий и др.

Успех ProMediaTech 2018 подчеркивает и то, что 89% его экспонентов подали заявки на участие в проекте будущего года непосредственно на мероприятии.

В 2019 году организаторы ProMediaTech планируют подготовить еще более насыщенную событийную платформу с тематическими мероприятиями, презентациями, привлечением топовых спикеров и интересных гостей.