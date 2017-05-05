Компания ColleMassari подала заявку в Роспатент



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Итальянская винодельческая компания ColleMassari намерена «застолбить» бренд Dimon в России. Совладелец бизнеса уже подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Судя по указанным в заявке классам МКТУ, виноделы планируют выпускать и продавать алкогольные напитки, а также заниматься рекламой и административной деятельностью, сообщает агентство «Москва».

ColleMassari известна винами ColleMassari и Grattamacco, говорит президент Первой патентной компании Анатолий Аронов. По его мнению, тосканский производитель может выпустить эксклюзивную коллекцию вин Dimon, в том числе для подарков руководству страны. Впрочем, это только догадки — официальных комментариев от винодельни не поступало.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что оффшорным структурам премьер-министра Дмитрия Медведева принадлежат 100 гектаров виноградников и оливковых рощ, винное производство и старинная вилла в итальянской Тоскане.