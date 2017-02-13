Jaguar Land Rover создала видеоролик, посвященный одному из ключевых автомобилей в истории компании



Иллюстрация: скриншот ролика

В честь 48-летия одного из ключевых для себя автомобилей компания Jaguar Land Rover создала видеоролик, в котором рассказала о всех этапах становления легендарной модели - Range Rover. С момента появления первого прототипа внедорожника в 1969 году прошло 48 лет, за это время автомобиль разошёлся по миру тиражом порядка 1 700 000 экземпляров.

В видео автокомпания показала трансформацию внедорожника с ключевыми изменениями, которые произошли за эти годы в дизайне и технических характеристиках авто. В 120-секундном ролике его авторы показали историю Range Rover начинается с 26 предсерийных моделей под названием Velar и заканчивая наиболее мощной версией модели – 550-сильным SVAutobiography Dynamic.

Новинка была построена инженерами подразделения Special Vehicle Operations, которые поместили под капот 8-цилиндровый двигатель. От 0 до 100 километров в час внедорожник способен разгоняться за 5,4 секунды. К слову, продажи новой серии авто стартуют уже в этом месяце.