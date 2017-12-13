О том, как в 2017 году в России изменились рынок труда и зарплата в области PR, digital и маркетинговых коммуникаций

Можно смело утверждать, что спрос на digital-специалистов высок и продолжает расти. В условиях высокой конкуренции за потребителя компании вынуждены все больше вкладываться в построение своего имиджа, а также запускать новые продукты и сервисы. Бизнесы, которые в кризис были вынуждены сокращать бюджеты на продвижение и соответствующие функции, вновь набирают отделы PR и маркетинговых коммуникаций.

Таковы выводы ежегодного исследования рынка труда и зарплат в России Hays Salary Guide, проведенного компанией Hays. В нем приняли участие 4 776 профессионалов и 514 работодателей из крупных компаний. Большая часть из них – международные, основная часть опрошенных профессионалов работает в Москве, однако есть и респонденты из регионов.

Тенденции рынка труда

В последний год позиций в области PR, digital и маркетинговых коммуникаций становится больше, причем это касается всех уровней позиций — от специалиста до руководителя.

Со стороны специалистов реакция на повышение внимания со стороны работодателей более чем положительная: они с радостью рассматривают новые варианты. При этом в условиях роста количества предложений кандидаты не склонны определяться быстро. Многие активно интересуются разными вакансиями, охотно ходят на собеседования, сравнивают и только потом выбирают.

Вместе с тем нельзя сказать, что рост зарплат в этом направлении значимый: за последние два года заработная плата увеличилась на 10-15 %. Бонусы на позициях в PR- и маркетинговых коммуникациях, как и прежде, годовые. Как правило, они привязаны к результатам работы компании и личным KPI сотрудников.

PR

Так, например, (с опытом от 1 года до 4-х лет) менеджер по внешним коммуникациям в международных компаниях мог рассчитывать на среднюю зарплату в 120 тыс. рублей и в компании, и в агентстве, при этом при наличии большего опыта зарплата специалиста увеличивается в среднем до уровня 160 тыс. рублей в агентстве и до 220 тыс. рублей в компании.

Руководитель по коммуникациям может рассчитывать на зарплату около 220 тыс. рублей в агентстве и 300 тыс. рублей в корпорации, а средний уровень зарплаты опытного руководителя (с опытом от 4-х лет) увеличивается до 260 тыс. рублей в агентстве и до 400 тыс. рублей в корпорации. Во внутренних коммуникациях уровень компенсаций значительно ниже. Так, у менеджеров по внутренним коммуникациям зарплатная вилка в зависимости от опыта колеблется в диапазоне от 150 тыс. до 220 тыс. рублей. Руководитель отдела внутренних коммуникаций зарабатывает в среднем 250 тыс. рублей вне зависимости от опыта.

Маркетинг

Уровень зарплат специалиста по маркетинговым коммуникациям несколько ниже, чем в PR. Так, специалист по B2B- и B2C-маркетингу в начале карьеры зарабатывал в среднем 120 тыс. рублей. При этом при достижении 4-летнего опыта перспективы значительного увеличения зарплаты ждут скорее специалиста в B2C. Руководитель отдела марком с опытом работы от 1 года до 4-х лет зарабатывал в среднем 200 тыс. рублей и может рассчитывать на 25%-ный рост зарплаты при наличии опыта управления командой.

По типовым позициям в digital-маркетинге средняя зарплата специалиста на позиции digital manager составляла 160–180 тыс. рублей, при наличии опыта от 4-х лет — до 330 тыс. рублей. Начинающий SMM-менеджер может рассчитывать на зарплату 100–120 тыс. рублей, с опытом от 4-х лет — 160–180 тыс. рублей. Начинающий CRM-manager в 2017 году получал в среднем 110–140 тыс. рублей, с опытом от 4-х лет — 150–170 тыс. рублей. При этом зарплата на типовых позициях в агентствах может быть ниже на 5-10 %, чем в корпорациях, и выше на 5-25% на руководящих.

В 2018 году спрос на специалистов в области маркетинговых коммуникаций и PR продолжит расти, в связи с этим, вероятнее всего, будут расти и зарплаты.

Марта Годзина, Team Leader практики Lux&Media рекрутинговой компании Hays: «Развитие технологий и модели потребления контента фактически диктуют компаниям инструменты коммуникации с потребителем. Например, доля маркетингового бюджета, приходящаяся на диджитал-канал, растет практически во всех индустриях. В связи с этим работодатели ожидают от специалистов соответствующей экспертизы. Не менее значимы навыки анализа, умение планировать и оценивать эффективность кампании в любом канале коммуникации».

Список специалистов в области маркетинговых коммуникаций и PR и их возможные заработки в Москве и Московской области: