PR-агентство Идеи&Решения определило медиапредпочтения потребителей

PR-агентство Идеи&Решения провело исследование медиапредпочтений потребителей и определило тех, кто является «советчиком» для людей в разных областях. Изучались каналы получения информации о новинках в области Fashion&Beauty, автомобильной техники, продуктов питания и в строительстве. В большинстве отраслей самым влиятельным каналом коммуникации является «сарафанное радио».

На всех рынках на первом месте оказались друзья. На втором – коллеги и знакомые в сфере строительства и автомобильной техники, а в области продуктов питания – авторитетным влиянием обладают члены семьи.

Отличается от всех fashion–индустрия, здесь прислушиваются к советам продавцов магазинов и специалистов, хотя на других рынках эти лидеры мнений последние по важности.

«Сарафанное радио» лидирует с большим отрывом на рынках Fashion&Beauty, продуктов питания и строительства, лишь в автомобильной индустрии данный канал занимает 4-ое место наряду с TV/YT и прессой.

Данные показали, что 85% реферального маркетинга работает в оффлайне: это может быть личный и телефонный разговор, крик в магазине, и разговор попутчиков в транспорте. При этом использование реферального маркетинга не способно заменить все остальные каналы коммуникации.

«Все наши реальные проекты, эксперименты и исследования показали, что ни один отдельно взятый PR-канал не охватывает более 10% целевой аудитории, а ведь именно эту цифру принято считать критической массой. Аудитория «рассыпалась», существуют любители соцсетей, любители телевидения, видео, онлайновых и оффлайновых СМИ. Поэтому, применяя один или даже два канала, невозможно охватить пороговые объёмы аудитории», – пояснил управляющий партнёр PR-агентства Идеи&Решения Сергей Пархоменко.