"Медиатор" сравнил читателей интернет-медиа



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Эксперты сервиса редакционной аналитики «Медиатор», разработанного Mail.Ru Group, проанализировали поведение читателей интернет-медиа и сравнили вовлеченность пользователей на мобильных устройствах и на десктопе. Оказалось, что смартфон располагает к вдумчивому чтению материалов больше, чем ноутбук.

Выводы:

1. Пользователи мобильных устройств лучше вовлекаются в чтение. Другими словами, на мобильных читают лучше: дольше и внимательнее.

До сих пор бытует мнение, что чтение с десктопа более осознанное. Мол, когда сидишь за ноутбуком, то ты сфокусирован, а когда читаешь с телефона, то скорее всего ты ограничен во времени, постоянно отвлекаешься и не можешь вдумчиво изучить материал. Данные «Медиатора», собранные за первое полугодие 2017-го, показывают, что это не совсем так.

2. Средняя конверсия в прочтения на мобильных устройствах — 43%.

Получается, меньше половины пользователей, доскролливших до конца, действительно прочитали текст. Доскроллы показывают, какой процент пришедших на материал пользователей долистали страницу до конца текста.

Конверсия прочтения — процент пользователей, которые не просто доскроллили материал до конца, но и прочитали его. На десктопе этот показатель выше — 48%. Но разница между доскроллами и прочтениями — процент пользователей, которые доскроллили до конца, но не вчитывались в текст — на мобильных устройствах меньше. Всего 6,8%. На десктопе разница составляет 16,6%.

Это значит, что, читая статьи на мобильных, пользователи лучше вовлекаются. Разница в вовлечении становится еще заметнее, если сравнить разные категории медиа. У каждой категории изданий свои показатели. Сравнивать вовлеченность пользователей по количеству сконвертированных в читателей пользователей бессмысленно. Поэтому мы смотрим на разницу между доскроллами и прочтениями. Логика проста: чем меньше разница, тем лучше.

3. С мобильных устройств лучше всего читают тематические издания.

Мобильные устройства — планшеты, фаблеты и смартфоны с диагональю экрана до 7 дюймов.

42,2% пользователей доходит до конца текста, 41,9% — его читают. Всего 1,8% доскролливших пользователей не конвертируется в читателей. В среднем лучшая разница между доскроллами и прочтениями на мобильных устройствах — 2,4%. Самая большая разница — 9,9%.

4. С десктопа лучше всего читают развлекательные издания.

Десктопными устройствами считаются компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства с диагональю экрана больше 7 дюймов. 61,3% пользователей доходит до конца текста, 52% — его читают. 9,3% пользователей, доскролливших до конца, не конвертируется в читателей. В среднем лучшая разница между доскроллами и прочтением на десктопе — 9,9%. Самая большая — 23,9%.

5. С мобильных устройств материалы читают на 29 секунды дольше, чем с десктопа.