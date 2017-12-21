Лидируют прогрессивные жители мегаполисов, заказывающие суши и пиццу на дом

Delivery Club попросил Mediascope выяснить, кто в России чаще всего заказывает готовую еду из ресторанов и что именно из доставки предпочитают россияне.

Оказалось, что вопреки представлениям, количество мужчин и женщин среди заказывающих готовую еду примерно одинаковое. Среди тех, кто заказывает еду, женатых и замужних в два раза больше, чем не состоящих в браке (67% респондентов против 33%), у 51% есть дети до 18 лет, 79% имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Еду из ресторанов заказывают активные пользователи интернета. Интересно, что те, кто активно используют онлайн-сервисы по доставке еды, предпочитают делать в интернете большую часть покупок: 62% опрошенных приобретают там одежду и обувь, 38% – бытовую технику и электронику, 67% заказывают такси.

Чаще всего еду заказывают домой (90% респондентов), а не в офис, и без какого-либо повода, просто чтобы не готовить самим (62% опрошенных). Реже – в связи с особым событием (37%), чтобы перекусить в офисе (23%) или во время неожиданного визита гостей (18%). Говоря о рабочих буднях, 58% опрошенных чаще всего приносят обед из дома, 17% заказывают доставку еды, а 4% респондентов не обедают вообще.

Самая высокая концентрация пользователей онлайн-сервисов доставки – в Москве. В целом по городам России 33% опрошенных заказывают еду в онлайне не реже одного раза в месяц, из них 74% выбирают сервис Delivery Club. Пользователи онлайн-сервисов гораздо активнее, чем те, кто заказывает еду по телефону: в первой группе делают заказы еженедельно 35%, а во второй только 13%. Средний чек заказа составляет около 1 500 рублей. Пользователи сервисов чаще других отказываются от наличных курьеру в пользу оплаты банковской картой в онлайне, тем не менее около половины пользователей все еще предпочитает оплачивать заказ наличными.

Самыми любимыми блюдами на заказ в нашей стране по-прежнему остаются суши и пицца, их заказывают 80% опрошенных. При этом гастрономические предпочтения все же различаются в зависимости от географии. Оказалось, что на Юге России больше всех преданы шашлыкам (36%), бургеры, салаты и закуски любят в Центральном ФО (28% и 24%), в Сибири и на Дальнем Востоке предпочитают китайскую кухню (25%), а суровый климат северо-западной части страны сделал там популярными сытные пироги – их заказывают 32% опрошенных. Таким образом, хотя суши и пицца остаются лидерами доставки, почетное третье место могут занять бургеры, а салаты и закуски укрепляют позиции в качестве простой еды на каждый день.