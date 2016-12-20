Специалисты выяснили как различные механики влияют на вовлечение потребителей



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Промоакции традиционно считаются одним из самых эффективных инструментов среди брендов категории FMCG. Специалисты экспертного CRM-агентства INBRIEF задались вопросом, как основные параметры промоакции (выбор механики, состав призового фонда, каналы информирования и пр.) влияют на вовлечение потребителей из различных социальных и демографических групп.

Исследование "Отношение потребителей к различным характеристикам промоакций" охватило потребителей на всей территории России из числа участников промоакций за последние два года. В рамках количественного исследования, респонденты заполняли online анкету со списком закрытых вопросов. В начале анкеты респондент указывал информацию о поле, возрасте, регионе проживания, доходе, количестве и возрасте детей.

В результате, оказалось, что из четырех основных механик промоакций россияне предпочитает те, в которых гарантирован приз за каждую покупку, а также акции, предусматривающие накопление с каталогом призов.

При этом желание участвовать в творческом конкурсе, как оказалось, совсем не свойственно людям среднего возраста (3%), зато ярко выражено среди молодежи.

Интересно, что при получении выигрыша зачастую перед жителями России выбор не стоит. В большинстве случаев россияне предпочитают получить деньги, нежели какой-то приз.

Среди тех, кто все же выбирает подарки преобладает женская часть населения, особенно если идет речь о призовом фонде до 100 рублей. В этом случае такие призы как мягкая игрушка или кухонное полотенце будут интересны 30% женщин.

С точки зрения отношения к подарочным сертификатам, интересен тот факт, что жители Москвы и Санкт-Петербурга в категории призов до 500 рублей более заинтересованы в них по сравнению с жителями регионов – 30 % респондентов призов предпочли этот вариант.

Чаще всего в акциях участвуют люди с высоким уровнем дохода.

Специалисты агентства решили проверить мнение о том, что молодой аудитории удобнее регистрировать коды и чеки с помощью мобильного телефона (через мобильную версию сайта или приложение), а людям в возрасте через SMS. Однако исследование показало, что на деле SMS канал совсем не интересен людям старше 45, а молодежь, наоборот, готова использовать его достаточно активно.

По данным исследования, для того, чтобы побудить жителей России участвовать в акции достаточно пообещать им выигрыш с суммой в 3000 рублей. При этом каждый третий потребитель изучает полные правила акции, прежде чем принять в ней участие. Этот показатель гораздо выше среди людей старшего поколения и, как ни странно, среди высокодоходной группы респондентов.