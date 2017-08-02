Как художники продемонстрировали стабильность AWD-системы



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Агентство Independiente в рекламном ролике для Subaru провело параллель между искусством и надежностью системы полного привода.

Креативная команда обыграла сочетание слов «искусство» и «вождение». Для воплощения идеи были приглашены профессиональные водители, а также художники, которые писали свои работы, находясь в движущемся авто. После на выставке под названием «Искусство вождения» (The art of driving) были представлены работы, выполненные художниками в различных моделях Subaru.

Ролик завершает слоган, делающий несколько иной акцент: «Вождение в искусстве» (Driving is in art). «Мы демонстрируем стабильность, которую AWD-система предоставляет посредством искусства», – отметили в Subaru.