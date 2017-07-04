Решение Connect:Digital позволит компаниям оптимизировать рекламный креатив



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Ipsos и Moat представили инструмент для измерения digital-рекламы, позволяющий оптимизировать рекламный креатив, повысить эффективность цифровых коммуникаций и минимизировать расходы на размещение рекламы.

Connect:Digital представляет собой комплексный подход предварительного тестирования цифровой рекламы, который сочетает оценку воздействия рекламного креатива с оценкой количества просмотров. Новый инструмент использует программатик-технологии, которые позволяют вставлять рекламу в реальный контент в тот момент, когда люди находятся на интернет-платформе. Поскольку пользователи могут сами выбирать контент и рекламу, которую они хотят видеть, они также могут выбрать, что посмотреть сразу, пропустить или оставить на потом.

Время и доля просмотров для каждой рекламы измеряются пассивно автоматически; поведенческие показатели замеряются с помощью короткого опроса после просмотра рекламы. Комбинация данных о поведении человека при просмотре рекламы и результатов опроса позволяет бренду оценить, как долго должна просматриваться реклама, чтобы она оказала желаемый эффект на бренд. Новый инструмент уже доступен в России.

«Продажи интернет-рекламы сейчас определяются показателями просмотров, которые могут привести, а могут и не привести к эффективной коммуникации. Мы верим, что брендам нужна возможность устанавливать правильный порог просматриваемости, т.к. это поможет достичь целей кампании», - отметил Питер Mинниум, Ipsos Connect.