За последний год число просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%



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Ипотека не оправдала ожиданий банков как надежный сегмент кредитования. В 2016 году лидером по проблемам розничных кредитов стала ипотека. Об этом газете «Коммерсант» рассказало Объединенное кредитное бюро (ОКБ, «дочка» Сбербанка). За последний код число просроченных кредитов по ипотеке увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. Однако банкиры не хотят признавать ухудшение ситуации.

По данным исследования ОКБ, количество просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Число клиентов, опоздавших с оплатой более чем на 90 дней, увеличилось на 20% (до 42,3 тыс.) Меньше всего просроченных платежей в сегменте кредитных карт (3%). Число просроченных кредитов наличными выросли на 10%, автокредитов на 17%.

В комментариях газете банкиры старались не признавать ухудшение качества ипотеки. В крупнейших банках страны на запрос журналистов не предоставили никаких данных и дали общие комментарии. В Сбербанке заявили, что не замечают роста просроченных кредитов. Лишь немногие банки признали некоторые проблемы.

Татьяна Ушкова, зампред правления Абсолют-банка заметила, что единственный сегмент, показавший рост по выдачам в прошедшем году, - ипотека. Отмечают, что просрочка растет из-за падения доходов населения. В Транскапиталбанке считают, что небольшой рост просроченных кредитов абсолютно нормален в условиях кризиса. «Правильнее смотреть не на абсолютные значения, а на процент просрочки от объемов портфелей 2015 и 2016 годов»,— отметил руководитель дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко.