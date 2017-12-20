Компьютерный вирус, атаке которого подверглись многие компании, было решено увековечить

В Технопарке «Сколково» состоялось торжественное открытие памятника компьютерному вирусу Petya. Провел церемонию знаменитый сколковский робот Promobot.

Летом этого года инфраструктура ряда крупных компаний подверглась атаке вируса-шифровальщика Petya. В число пострадавших вошла медицинская компания ИНВИТРО. Атаку удалось отбить с минимальными потерями, но, тем не менее, событие стало серьезным вызовом для компании, а работа офисов была временно приостанавлена.

Директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов даже сформулировал основные принципы антикризисных коммуникаций, которых придерживалась компания в борьбе с «Петей».

В память об этом событии медицинская компания ИНВИТРО совместно с рекламным агентством OMI перед входом в Технопарк «Сколково» установили памятник. Его высота более 2 метров. Скульптура выполнена в виде надкусанного жесткого диска и таблички с надписью: «Здесь лежит побежденный людьми 27/06/2017 компьютерный вирус Petya».

«За 25 лет существования на рынке нашим агентством было успешно реализовано великое множество нестандартных и даже, можно сказать, «авантюрных» проектов. Но с подобным запросом мы столкнулись впервые, чему были очень рады. Мы искренне благодарим ИНВИТРО за оказанное доверие и за предоставленную возможность пополнить наше портфолио таким неординарным кейсом, расширив тем самым сферу наших компетенций,» – рассказывает Елена Зеленова, исполнительный директор OMI и куратор проекта.