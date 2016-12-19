За разработку бренда отвечало агентство "Пленум"



Иллюстрация пресс-службы "Пленум"

Инвестиционный фонд S&P Capital запустил в Москве новую сеть кафе - One Bucks Coffee. Отличительной особенностью кофеен стало то, что цена на кофе привязана к биржевым котировкам американского доллара. За разработку бренда отвечало агентство "Пленум".

По словам представителей агентства, бизнес-идея проекта заложена в его названии: One Bucks Coffee — «кофе за доллар». В сети мини-кофеен покупателям предлагают кофе за $1 по текущему курсу ЦБ, при этом курс доллара каждый день обновляется на фирменном электронном табло у входа.

Логотип и основные элементы визуального стиля творческая команда агентства выполнила в трех вариантах - стандартном, «на повышение» и «на понижение». Благодаря этой задумке в кафе смогут выбирать вариант фирстиля в зависимости от курса валют — например, если курс падает, в кафе используются носители с логотипом «на понижение».

Кроме того в агентстве создали пиктограммы для других позиций меню. На основе пиктограмм строятся фирменные паттерны, использующиеся в оформлении интерьера. Помимо визуальной системы, в «Пленум» разработал дизайн-концепцию интерьеров и экстерьеров.