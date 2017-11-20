Фантазия детей не знает границ, особенно, когда дело касается новогодних подарков

Если вы не любитель интриг и открытых финалов, дважды подумайте, готовы ли вы смотреть данный ролик.

Концепция до невозможности банальна: супермаркет рекламируется как место, где можно найти подарок на любой вкус. Но подход к реализации этой идеи заслуживает внимания.

В центре ролика Санта, который погружен в свою рутину – чтение детских писем, подбор подарков. Но одно из детских желаний поставило Санту Клауса в тупик. Не понимая, что изображено в письме, Санта консультируется со всеми своими помощниками и даже со своим Боссом. Следуя советам, он оказывается в магазине Manor, где и находит то, что искал.

Ролик разработан совместно с агентством BETC Paris.