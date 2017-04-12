Представители интернет-торговли попросили Минздрав разрешить онлайн-продажу таких препаратов



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Ассоциация компаний интернет-торговли направило письмо в Минздрав с просьбой разрешить онлайн-продажу лекарств с содержанием этилового спирта свыше 30%, а также психотропных и наркотических препаратов, пишет РБК.

Сейчас онлайн-продажа любых лекарств, а также алкоголя законодательно запрещена. Однако 27 февраля Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления, которое разрешает продажу медикаментов, в том числе и рецептурных, через интернет. Согласно проекту, под запретом остается только онлайн-торговля спиртосодержащими (более 30% спирта), психотропными и наркотическими препаратами.

Кроме того, АКИТ предлагает разрешить аптекам продавать лекарства через несколько сайтов, «рассчитанных на различные категории граждан или населенные пункты», а также через мобильные приложения. Сегодня уже 25% потребителей используют для выбора и сравнения товаров приложения, поясняется в письме. Между тем проект Минздрава допускает, что аптеки будут реализовывать лекарства только через один сайт.

Помимо прочего, АКИТ призывает министерство не ограничивать регион доставки тем городом, в котором находится сама аптека.

Нынешний проект постановления Минздрава, опубликованный в январе 2017 года, является уже вторым документом, предписывающим разрешить онлайн-торговлю медикаментами. Первый министерство опубликовало еще в 2015 году. Он должен был вступить в силу с 1 января 2017 года.